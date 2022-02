"Eigentlich zu gut für diese Liga": Viktoria kämpft um Klefisch

Bei Viktoria Köln gehört Kai Klefisch in dieser Saison zu den Top-Akteuren. Doch wie lange bleibt der Defensivmann den Domstädtern erhalten?

Nur zweimal fehlte Klefisch in dieser Saison, einmal aufgrund einer Gelbsperre, kam ansonsten in jedem Spiel zum Einsatz und ist der nach kicker-Noten beste Akteur in Reihen der Viktoria (2,88). Auch beim 0:0 gegen Schlusslicht Havelse stand der 22-Jährige am vergangenen Freitag wieder auf dem Platz, löste seine Aufgabe im zentralen Mittelfeld gewohnt routiniert (2,5), ärgerte sich aber bei "MagentaSport" über den verpassten Sieg gegen den TSV: "Wenn wir 1:0 in Führung gehen, brechen die irgendwann ein. Im Großen und Ganzen ist wichtig, dass wir kein Gegentor kassiert haben."

Durch den Punktgewinn wuchs das Polster der Domstädter auf die Abstiegszone vor dem Montagabendspiel aber immerhin auf acht Punkte an - und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass der ambitionierte Klub auch in der kommenden Saison in der 3. Liga an den Start geht. Ob dann aber auch noch Klefisch zum Aufgebot gehören wird? Längst haben die Verantwortlichen ihr Bemühen intensiviert, um den gebürtigen Leverkusener von einem Verbleib im Sportpark Höhenberg zu begeistern.

Der Vertrag des Eigengewächses läuft dem Vernehmen nach zum Saisonende aus - schwierige Voraussetzungen, wäre Klefisch damit doch ablösefrei. Und Interessenten dürfte es geben. "Kai ist eigentlich zu gut für diese Liga. Da wir nächstes Jahr nicht 2. Liga spielen, wird es schwer für uns, ihn zu halten", sagt Geschäftsführer Andreas Rettig. "Wobei wir natürlich weiter um ihn kämpfen."