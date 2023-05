"Eigentlich unwürdig": Schuster wird deutlich

Bis zum Heimspiel gegen Arminia Bielefeld hatte der 1. FC Kaiserslautern nur eine der vorangegangenen neun Partien gewonnen, und auch am Samstag gelang dem FCK kein Sieg, im Gegenteil: Die 90 Minuten veranlassten Trainer Dirk Schuster, "angesäuert" zu sein und eine "genaue Analyse" anzukündigen.

Dirk Schuster machte keinen Hehl daraus, dass er nicht gerade gut gelaunt war. Am Ende der Pressekonferenz fuhr ihm zwar noch das eine oder andere Lächeln ins Gesicht, als er auf die Meister-Mannschaft von 1998 angesprochen wurde, die an diesem Samstag beim Heimspiel gegen Arminia Bielefeld im Fritz-Walter-Stadion zugegen war - generell war Kaiserslauterns Trainer aber nicht besonders gut aufgelegt, als er nach der Partie vor den Reportern saß.

Durch ein Gegentor in der siebten Minute der Nachspielzeit hatte der FCK mit 1:2 verloren und damit zum vierten Mal nacheinander keinen Dreier eingefahren. Mehr noch: In den vergangenen zehn Spielen gelang den Pfälzern nur ein einziger Sieg (2:0 Mitte April gegen den Hamburger SV).

Das 0:1 war noch das Beste an der ersten Halbzeit. Dirk Schuster

"Wir haben zwei Gesichter gezeigt", sagte Schuster und befand dann, dass seine Mannschaft in der ersten Hälfte "nicht das auf den Platz gekriegt" hatte, "was wir uns vorgenommen" haben. Seine Spieler seien "im Passspiel sehr schlampig" und "in den Zweikämpfen nicht richtig drin" gewesen, monierte der 55-Jährige und räumte offen ein: "Das 0:1 war noch das Beste an der ersten Halbzeit."

Das späte 1:2 findet Schuster "zwangsläufig richtig"

Erst nach dem Seitenwechsel zeigte sich "ein völlig anderes Bild". Der FCK baute nun Druck auf, spielte mit jener Intensität, die den Aufsteiger schon in der gesamten Saison auszeichnet, und glich in der 88. Minute durch Lex Tyger Lobinger aus. Weil Schusters Mannschaft allerdings nicht im Bilde war, als Bielefeld in der siebten Minute der Nachspielzeit noch einmal einen Einwurf auf Höhe des FCK-Strafraums hatte, war es am Ende der Frust, der überwog.

Aufgrund der ersten Hälfte hielt es Schuster für "zwangsläufig richtig", dass sein Team kurz vor Schluss noch um den Sieg gebracht wurde - denn: "Wie wir in der ersten Halbzeit agiert haben, war eigentlich unwürdig bei dem, was wir eigentlich bringen können und was wir zum Großteil in dieser Saison gezeigt haben." Nun folgt "eine genaue Analyse", so Schuster - und dann das Auswärtsspiel am Sonntag in Karlsruhe (13.30 Uhr).