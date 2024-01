Eigenmächtige Entscheidung: Saints hören nicht auf ihren Trainer

Die New Orleans Saints (9-8) haben den schwachen Atlanta Falcons (7-10) zum Abschluss der Regular Season eine gehörige Abreibung verpasst - und am Ende irgendwie doch verloren. Allen voran ist der eigene Trainer vom Team übergangen worden.

Hat mit den New Orleans Saints die Play-offs verpasst und sich am Ende über seine Spieler auch noch geärgert: Head Coach Dennis Allen. Getty Images

Das Sportliche vorneweg: Die Saints verbesserten sich durch den am Ende überdeutlichen 48:17-Blowout im nfc-south-internen Duell mit den Falcons auf 9-8 und schlossen die Regular Season damit mit positiver Bilanz ab.

Das Bittere dabei war allerdings, dass die ebenfalls zunächst erhaltene Minichance auf eine Play-off-Teilnahme als letztes von nun 14 qualifizierten Teams schnell flöten gegangen war. Denn die Green Bay Packers lösten im Anschluss ihre Aufgabe gegen die Chicago Bears insgesamt recht souverän und zogen mit einem 17:9 knapp vor New Orleans selbst in die NFL-Endrunde ein.

So musste sich hinterher geärgert werden, dass die Saints während der Spielzeit an der einen oder anderen Stelle nicht überzeugender aufgetreten wären, schließlich hätte am Ende des Tages ein einziger Sieg mehr für ein Play-off-Ticket genügt.

Allen geht von Verbleib aus

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das Team aus der "Crescent City" immer wieder auch Schwachstellen offenbart hatte - auch auf der Quarterback-Position. Der in der Offseason nach seinem Raiders-Aus geholte Derek Carr spielte bei weitem nicht immer so überzeugend wie zum Abschluss der Regular Season gegen Atlanta mit 264 Yards und vier Touchdowns, auch wenn er sich im Saisonverlauf nur acht Interceptions erlaubte. Auch die Defense überzeugte nicht immer wie in den letzten Wochen, wo insgesamt recht wenig zugelassen wurde.

Der eine Sieg mehr, der dann auch für den Divisionssieg gereicht hätte (diesen sicherten sich zum dritten Mal in Folge die Tampa Bay Buccaneers), er wäre auf jeden Fall drin gewesen.

So aber muss in New Orleans ab sofort an die Zukunft gedacht werden - die offenbar mit Dennis Allen vonstatten gehen soll. Der 51-jährige Head Coach, der seit 2015 für die Saints als Senior defensive assistant, als Defensive coordinator (2016 bis 2021) und seit dem Abgang von Sean Payton (seit 2023 in Denver unterwegs) als Cheftrainer arbeitet, geht schwer von einem Verbleib aus. "Das ist meine Erwartungshaltung", äußerte sich Allen vor US-Medien optimistisch, dass er im Amt bleiben würde. Den "Black Monday", den ersten Tag nach Ende der Regular Season, hatte er bekanntlich auch überstanden - hier erwischte es vielmehr die Trainer in Atlanta und Washington.

Hat das Team keinen Respekt vor dem Trainer?

Die Bilanz spricht allerdings gegen Allen, der schon von 2012 bis 2014 Head Coach der Raiders gewesen ist und insgesamt als hauptverantwortlicher Trainer bei einer mageren Gesamtbilanz von 24-46 einläuft. Und eben "nur" bei 9-8 in dieser NFL-Saison. "Das ist offenkundig nicht gut genug gewesen", gab er zu. "Auch ich als Head Coach bin nicht für 7-10 und 9-8 wie in den letzten beiden Jahren hier. Ich muss einen besseren Job machen - und mich der Verantwortung bewusst machen."

Das ist nicht zu akzeptieren. Dennis Allen über die Touchdown-Teamentscheidung am Ende gegen die Falcons

Was abgesehen von vielen Baustellen - Offense, Defense, potenzielle Teamverbesserungen durch den im April anstehenden Draft - nun in naher und ferner Zukunft angegangen muss? Der interne Zusammenhalt. Denn gegen Ende des abschließenden Heimspiels gegen die Falcons hatte Cheftrainer Allen seinen Spielern aufgetragen, den Ball bei nur noch zirka einer Minute Spielzeit und längst entschiedenem Spiel abzuknien. Doch Ersatz-Quarterback Jameis Winston übergab das Ei an Running Back Jamaal Williams, der für ein Yard in die Endzone stach und so seinen ersten Score der Saison zum 48:17-Endstand verbuchte. Falcons-Coach Arthur Smith war aus dem Häuschen, schimpfte auf dem Feld seinen Gegenüber Allen lautstark an, sprach von Respektlosigkeit und verweigerte den Handschlag.

Und wie eben später herauskam, hatte sich die Mannschaft über Allen hinweggesetzt. Spielmacher Winston erklärte: "Wir haben uns besprochen und wissen, wie wichtig Jamaal für dieses Team ist." Also habe man sich dafür entschieden, den Score zu forcieren. Trainer Allen sagte dazu: "Wir hätten hier aufs Knie gehen sollen. Sie hatten mich gefragt, Jamaal einen Touchdown zu bescheren am Ende. Ich sagte aber, dass wir aufs Knie gehen." Dann hätten sich seine Schützlinge hinweggesetzt. "Das ist nicht zu akteptieren. So sind wir nicht, das ist nicht unsere Art. Wir hätten aufs Knie gehen sollen." Wie etwaige Konsequenzen - Geldstrafen, Trennung - aussehen, muss sich zeigen.

