Eigengewächs verlängert Vertrag beim TV Gelnhausen

Der TV Gelnhausen hat den Vertrag mit einem seiner Eigengewächse verlängert. Somit kann der Drittligist auch in der kommenden Saison auf Kontinuität auf der Linksaußenposition setzen.

Eigengewächs Felix Reinhardt hat seinen Vertrag beim TV Gelnhausen verlängert. Der 24-Jährige, der fester Bestandteil des Drittliga-Kaders ist und zuvor Kapitän der Juniorenmannschaft war, wird auch weiterhin auf der Linksaußen-Position für den TVG auf Torejagd gehen.

Reinhardt spielt aktuell seine zweite Saison als fester Bestandteil in der Drittliga-Mannschaft. Nachdem er sich in seiner ersten Saison eingewöhnte, war er in der laufenden Spielzeit schon eine wichtige Stütze. Besonders als Yannik Mocken zu Beginn der Saison verletzt ausgefallen war, bekam er vermehrt Einsatzzeit und erzielte bisher 52 Treffer.

Reinhardt: "Kam kein anderer Verein in Frage"

"Ich fühle mich in der Mannschaft pudelwohl. Es harmoniert sehr gut und macht viel Spaß mit den Jungs zu spielen, mit denen ich auch schon in der Jugend gespielt habe. Ich spüre das Vertrauen des Trainerteams und deswegen kam für mich kein anderer Verein als der TV Gelnhausen in Frage", sagt Reinhardt selbst.

"Felix hat einen tollen Trainingsehrgeiz und hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Er hat sich sehr gut in das Mannschaftsgefüge eingefügt und bildet ein super Duo mit Yannik Mocken auf Linksaußen. Als Yannik verletzt war, hat Felix ihn großartig vertreten. Ich freue mich, dass wir weiter mit ihm zusammenarbeiten können", sagt Chef-Trainer Matthias Geiger zum Verbleib von Reinhardt.

"Felix hat sich mittlerweile sehr gut eingefügt und bildet ein starkes Team mit Yannik Mocken auf Linksaußen. Wir sind sehr glücklich, dass wir mit ihm ein weiteres Eigengewächs an uns binden konnten und Felix seinen Vertrag bei uns verlängert hat", sagt TVG-Manager Philip Deinet.