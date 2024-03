Eigengewächs Siebert verlängert in Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Innenverteidiger Jamil Siebert vorzeitig verlängert. Das gab der Zweitligist am Mittwoch bekannt. Siebert kam bereits 2010, im Alter von acht Jahren, in die Jugendabteilung der Fortuna und hat sich bis in die Profimannschaft hochgearbeitet. Der 21-Jährige blickt in der laufenden Saison auf 18 Einsätze in der 2. Liga und einen kicker-Notenschnitt von 3,06. "Wenn ein Spieler aus der eigenen Jugend eine solche Entwicklung nimmt, schafft das sehr viel Identifikation", freut sich Sportvorstand Klaus Allofs: "Seine vorzeitige Vertragsverlängerung ist deshalb ein starkes Zeichen für die Fortuna."