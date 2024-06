Eigengewächs Opitz bindet sich an Havelse

Tom Opitz hat seinen Vertrag beim TSV Havelse bis 2026 verlängert. Der 20-jährige Torwart kam 2022/23 zu ersten Regionalliga-Einsätzen und kann mittlerweile die Erfahrung von 42 Viertliga-Partien aufweisen. Sportdirektor Florian Riedel betont in einer Meldung: "Tom ist nicht nur ein extrem talentierter Torwart, sondern auch ein intelligenter, bodenständiger und reflektierter Typ. Das hat ihm sicherlich auch dabei geholfen, sich nach Rückschlägen mit der nötigen Geduld im Training zu beweisen und dann in dem Moment, in dem er die Chance erhalten hat, zu performen." Riedel verrät auch, dass Opitz auf dem Notizzettel vieler höherklassigerer Vereine stehe und dass er dem Keeper eine Karriere im Profifußball zutraue.