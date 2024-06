Eigengewächs Omar komplettiert Gießens Torwart-Team

Jonas Omar rückt in den Regionalliga-Kader des FC Gießen auf. Das Eigengewächs durchlief etliche Jugendmannschaften des FCG und absolvierte in der letzten Saison sein erstes Jahr im Herrenbereich bei der zweiten Mannschaft. "Für mich ist es eine große Ehre, nach sechs Jahren in der Jugend und als einheimischer Spieler, nun Teil der ersten Mannschaft zu sein. Ich freue mich auf die nächste Saison, mit vielen Erlebnissen und werde alles dazu beitragen, dass wir die Ziele des Vereins erreichen", freut sich der junge Keeper.