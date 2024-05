"Eigengewächs" Landeck verlängert in Schweinfurt

Außenverteidiger Julius Landeck hat seinen Vertrag in Schweinfurt um ein Jahr verlängert. Die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten das 23-jährige Eigengewächs, das in dieser Runde zu 18 Einsätzen kam, vollends überzeugt. "Julius steht sinnbildlich für den Weg, dass wir möglichst viele Spieler aus unserer guten Jugendarbeit und Region in unsere erste Mannschaft einbauen wollen. Er hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er in der Regionalliga beide Seiten bespielen kann und ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist", freut sich Sportdirektor Andreas Brendler.