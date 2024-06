Eigengewächs der Wölfe Würzburg sucht neue Herausforderung

Ein Eigengewächs der Wölfe Würzburg wird den Verein in diesem Sommer verlassen. Der Torhüter des Drittligisten hatte um die vorzeitige Auflösung seines Vertrags gebeten.

Die Wege zwischen den Wölfen und Eigengewächs Paul Siegl trennen sich nach dieser Saison. Das vermeldete der Drittligist am gestrigen Dienstag (11. Juni) in einer offiziellen Meldung.

Der junge Torhüter, der vor der Saison seinen ersten Profivertrag im Wolfsrevier unterschrieben hat, sei mit seinem Wunsch auf Geschäftsführer Roland Sauer zu gekommen, diesen nach dieser Saison vorzeitig aufzulösen. Der 23-Jährige sucht nach einer neuen Herausforderung und wird sich ab der kommenden Spielzeit, dem Neu-Drittligisten TG Landshut anschließen.

Vorzeitiger Abschied aus Würzburg

In der aktuellen Saison kam Siegl in 551 Minuten, auf 150 Paraden und sammelte vor allem in Abwesenheit von Moritz Ebert in den letzten Wochen Einsatzminuten und Erfahrung.

"Früher als geplant verlasse ich die Wölfe mit einem lachenden und einem weinenden Auge und stelle mich einer neuen sportlichen und persönlichen Herausforderung in Liga 3", so Paul Siegl über seinen Abschied. "Die Zeit hat mir viel Spaß gemacht und mich um viele gute Bekanntschaften bereichert."

Cheftrainer Johannes Heufelder bedauert den Abschied des Torhüters: "Paul war mit seiner Art und seinen Fähigkeiten nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ein wertvoller Bestandteil des Wolfrudels. Auch wenn es mir schwer fällt einen Ur-Wolf gehen zu lassen, so ist es doch ein sehr starkes Zeichen des Vereins, Pauls ausdrücklichem Wunsch nachzukommen und seinen Vertrag vorzeitig aufzulösen."