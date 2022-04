Eigengewächs bleibt: Dedidis verlängert in Jena

Der FC Carl Zeiss Jena hat den Vertrag mit Vasileios Dedidis verlängert. Der Kontrakt des Stürmers wäre nach dieser Saison ausgelaufen, nun ist klar, dass das Eigengewächs mindestens bis Sommer 2023 bleibt.

Der 22-jährige Vasileios Dedidis schaffte in der vergangenen Saison den Sprung aus der Jenaer Nachwuchsabteilung in die erste Mannschaft. In dieser Spielzeit gelangen ihm in 21 Einsätzen fünf Tore. "Wir haben alle gesehen, welches Potenzial Vasileios hat. Umso mehr freut es uns, dass wir ihn hier in Jena halten konnten", erläutert FCC-Sportdirektor Tobias Werner die Verlängerung in der Pressemitteilung.

Voller Vorfreude blickt Dedidis in die Zukunft: "Der FC Carl Zeiss Jena ist meine fußballerische Heimat und für mich selbstverständlich die erste Adresse. Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison hier Fußball zu spielen und dabei mitzuerleben, wie das Stadion wächst, in dem ich natürlich so viele Tore wie möglich schießen und gemeinsam mit den Fans feiern möchte."

Arbeitsreiche Tage für Sportdirektor Werner

Neben Dedidis werden in der nächsten Saison auch Bastian Strietzel, Burim Halili, Justin Schau, Marcel Hoppe und Maximilian Krauß für den Tabellenzweiten der Regionalliga Nordost auflaufen. Den Verein verlassen werden hingegen Tom Müller, Kevin Wolf und Dennis Slamar.

"Insgesamt führen wir im Moment viele Gespräche mit den Spielern, die wir gern hier halten wollen und auch mit potenziellen Neuzugängen", sagte Sportdirektor Werner und verriet: "Dabei sind die Signale, die wir erhalten, positiv, so dass wir davon ausgehen, in den nächsten Tagen weitere Personalien vermelden zu können."