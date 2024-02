Eigengewächs bleibt bei der HSG Hanau

Die HSG Hanau treibt ihre Kaderplanung für die Saison 2024/25 weiter voran: Der Handball-Drittligist hat nun die Verlängerung mit einem Eigengewächs bekanntgegeben.

Der 21-jährige Kreisläufer Nils Schröder erhielt ein neues Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2025. "Als HSG Hanau freut es uns sehr, dass Nils seinen Vertrag bei uns um ein weiteres Jahr verlängert hat und weiterhin auf Spitzenniveau Handball spielen möchte", sagt Reiner Kegelmann, der sportliche Leiter der Spielgemeinschaft aus Kesselstadt und Steinheim.

"Die Teamchemie gibt einem keine andere Chance, als sich hier in Hanau richtig wohlzufühlen", so Nils Schröder. "Ich freue mich darauf, mein zehntes Jahr bei der HSG Hanau einzuleiten und das Jubiläum so erfolgreich wie möglich zu gestalten!"

Seit Sommer 2021 im Drittliga-Kader

Nils Schröder rückte im Sommer 2021 aus der A-Jugend der HSG Hanau in den Drittliga-Kader nach oben. In der laufenden Saison 2023/24 erzielte der 1,98 Meter große und 110 Kilo schwere physisch starke Kreisläufer in 16 Ligaspielen insgesamt sieben Treffer.

"Bald zehn Jahre läuft Nils jetzt schon als Spieler für unsere HSG Hanau auf und ich glaube, dass wir auch in der Zukunft als Verein noch viel Freude an ihm haben werden", weiß HSG-Geschäftsführer und Cheftrainer Hannes Geist.

Geist: "Super Entwicklung genommen"

"Er hat in den letzten Jahren eine super handballerische Entwicklung genommen und ich freue mich sehr, dass er ein weiteres Jahr bei uns bleibt."

Schröder machte seine ersten Gehversuche im Handballsport 2010 bei der HSG Eppertshausen/Münster, wechselte aber schon 2014 zur Spielgemeinschaft nach Hanau und spielte mit den A-Junioren des Vereins in der Jugendhandball-Bundesliga, der höchsten Jugendspielklasse Deutschlands. 2023 wurde er mit dem Verein Südwestdeutscher Meister in der 3. Handball-Liga.