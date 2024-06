Eigengewächs Abrangao verlängert in München

David Abrangao hat seinen Vertrag bei Türkgücü München verlängert. Der 19-jährige Mittelstürmer, der aus der eigenen Jugend im vergangenen Jahr zum Regionalliga-Kader stieß, kam bereits zwölfmal in Bayerns höchster Spielklasse zum Einsatz. "David besitzt sehr gute Anlagen, die er bereits letzte Saison unter Beweis gestellt hat. Wir sind fest davon überzeugt, dass er in seiner Entwicklung bei uns die nächsten Schritte machen wird und in dieser Saison eine sehr wichtige Rolle spielen kann", freut sich Sportdirektor Enver Maltas über die Zusage des Eigengewächses.