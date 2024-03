Eigene Trikotmarke oder Puma - macht's Barcelona wie der FC St. Pauli?

Beim FC Barcelona steht die seit über 25 Jahren laufende Partnerschaft mit Ausrüster Nike auf der Kippe. Als Alternative erwägen die Katalanen unter anderem, ihre Trikots selbst herzustellen.

FC Barcelona will mehr Geld von Nike: Lewandowskis Geste passt zur Ausrüstersituation bei den Katalanen. IMAGO/Giuseppe Maffia

Bereits seit einigen Monaten kommen immer wieder Gerüchte auf, nach denen die langjährige Ehe zwischen dem US-Sportartikelkonzern Nike und dem spanischen Topklub FC Barcelona vor dem Aus stehen könnte. Joan Laporta höchst persönlich machte daraus kürzlich auch alles andere als einen Hehl: "Wir haben einige Bedenken und die Situation ist nicht so, wie wir sie uns wünschen. Die Leistung hat sich verschlechtert. Wir glauben, dass sie den Vertrag gebrochen haben", sagte der FCB-Präsident im Interview mit "RAC1".

Deutliche und harte Worte, die wohl weitaus mehr bedeuten als das übliche Säbelrasseln im Vorfeld von endenden Verträgen. Denn der derzeit gültige Kontrakt läuft noch bis 2028. Zu diesem Zeitpunkt würden Nike und der FC Barcelona 30 Jahre Partnerschaft voll machen, die US-Amerikaner waren 1998 als Ausrüster auf Kappa gefolgt.

FC Barcelona will mehr Geld und Puma will den FC Barcelona

Auf die vermeintliche Vertragsbrüchigkeit geht Laporta in dem Interview nicht weiter ein. Vielmehr scheint sein - vorsichtig formuliert - finanziell nicht gerade auf Rosen gebetteter Klub aber unzufrieden mit den Konditionen des bestehenden Nike-Vertrags zu sein. Angeblich kassieren die Katalanen jährlich derzeit rund 105 Millionen Euro als Fixum und haben die Chance, über Boni bis zu 155 Millionen Euro einzustreichen. Zum Vergleich: Das Fixum im milliardenschweren Adidas-Vertrag mit Real Madrid soll bei rund 120 Millionen Euro liegen. Und Laporta sagte nun bezogen auf die laufende Nike-Partnerschaft: "Der Markt zahlt uns das Doppelte."

Der Markt zahlt uns das Doppelte. Joan Laporta, Präsident, FC Barcelona

Wen genau Laporta mit "der Markt" meint, das führt der Klub-Boss nicht näher aus. Nachdrückliches Interesse wird im Markt neben vergleichsweise kleineren Marken wie New Balance bereits seit Jahren allen voran Puma nachgesagt. Internationale Medien jonglieren angesichts Laportas Aussagen potenzielle Vertragsvolumina in Höhe von 200 Millionen (Fixum) bis 300 Millionen (inklusive variablen Bonuszahlungen), die der Herzogenauracher Sportartikelkonzern pro Saison angeblich zu zahlen bereit sei.

Laporta nennt eigene Trikotmarke als Option

Laporta lässt auch den Namen Puma unkommentiert. Er sagt stattdessen: "Es gibt drei Möglichkeiten: mit ihnen (Nike, Anm. d. Red.) weiterzumachen; das zu akzeptieren, was der Markt uns gibt; oder es selbst mit der BLM (Barça Licensing & Merchandising, Anm. d. Red.) zu machen." Insbesondere die letztgenannte Option hat sich in der Branche wie ein Lauffeuer verbreitet. Kein Wunder, hat bisher doch kein einziger internationaler Topklub eine solche Strategie verfolgt.

Auf den ersten Blick mag die Idee, die Trikots in Eigenregie zu produzieren, womöglich sehr verlockend klingen. Schließlich könnte der FC Barcelona dann nahezu 100 Prozent der Gewinne aus den Jersey-Verkäufen einbehalten. Doch auf den zweiten Blick überwiegen die Nachteile und Herausforderungen, die mit einem solchen Projekt einhergingen. Es gibt viele offene Fragen: Wie und mit welchem Personal wollen die Katalanen beispielsweise den weltweiten Vertrieb der Produkte (eine große Stärke der Sportartikelgiganten) selbstständig umsetzen? Und kann es sich der FC Barcelona in seiner aktuell finanziell extrem angespannten Lage kurzfristig überhaupt leisten, pro Saison auf über 100 Millionen Euro gesicherte Einnahmen eines Ausrüsters wie Nike zu verzichten?

US Lecce und FC St. Pauli mit eigenen Trikots

Während es auf dem absoluten Top-Niveau im europäischen Fußball bis dato keine Blaupause für den Aufbau einer eigenen Ausrüstermarke gibt, sieht es bei kleineren Klubs anders aus. Athletic Bilbao aus der spanischen La Liga setzte beispielsweise von 2001 bis 2009 auf die Eigenkreation "100% Athletic", genauso wie auch Real Betis Sevilla (2009 bis 2012, „RBB“) und RCD Mallorca (2003 bis 2009, „re!al“). Bei allen der genannten Klubs blieb es aber bei diesen temporären Ausflügen ins eigenständig betriebene Trikotgeschäft.

Eine der ganz wenigen noch aktuellen Ausnahmen stellt zum einen der Serie-A-Klub US Lecce dar, der seit der Saison 2018/19 mit "M908" in Trikots der Marke Eigenkreation aufläuft. Zum anderen ist der FC St. Pauli aus der 2. Bundesliga zu nennen. 2021 hatte der Kiez-Klub nach dem Ende der Partnerschaft mit Under Armour ein Pilotprojekt gestartet und anstatt eines externen Ausrüsters die Eigenmarke "DIIY" aus der Taufe gehoben.

Eigenmarke als Zwischenlösung?

Die Hamburger wollten mit "DIIY" vor allem bei der Produktion auf Nachhaltigkeit setzen. Und die ersten Absatzerfolge gaben dem FC St. Pauli bei ihrem Strategiewechsel zunächst auch Recht: Die Zahl der verkauften Trikots verdoppelte sich im ersten Jahr unter "DIIY" auf 30.000 Stück.

Nach dann drei Jahren wird der Tabellenführer der 2. Bundesliga allerdings zur Saison 2024/25 wieder auf einen externen Ausrüsterpartner setzen. Ein Grund: Das Projekt "DIIY" hat enorme personelle Ressourcen gebunden. Zudem wären laut Präsident Oke Göttlich die nachhaltigen Ziele seines Klubs "ohne einen großen Partner gar nicht oder nur mit einem sehr hohen unternehmerischen Aufwand realisierbar gewesen". Positiver Nebeneffekt aus Göttlichs Sicht: Erst die Gründung der eigenen Marke habe seinen Verein wieder für einen großen Partner wirklich interessant gemacht.

Beim künftigen Ausstatter des Zweitligisten handelt es sich übrigens um den Barcelona-Interessenten Puma. Und so könnte der FC Barcelona künftig so oder so auf den Spuren des FC St. Pauli wandeln. Es sei denn, die Katalanen geben der angespannten Ehe mit Nike doch noch eine neue Chance.