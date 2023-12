Eigene Regel anpassen? Ceferin will für weitere Amtszeit kandidieren

Aleksander Ceferin will wohl für eine vierte Amtszeit kandidieren. Dafür plant der Slowene eine Statutenänderung und die Anpassung einer Regel, die er selbst eingeführt hat.

Ceferin selbst hatte nach seiner Amtsübernahme 2016 die Beschränkung von drei Amtszeiten für den UEFA-Präsidenten eingeführt - nun will er diese Regel durch einen Kniff wieder aufweichen und damit 2027 für eine vierte Amtszeit kandidieren. Er könnte dann bis 2031 gewählt werden. Einen entsprechenden BBC-Bericht hat die UEFA der Deutschen Presse-Agentur bestätigt.

Demnach begründet Ceferin seine Pläne mit seiner ersten Amtszeit. Die habe schließlich nur die Restlaufzeit seines Vorgängers Michel Platini betragen (drei Jahre), also keine volle vierjährige Periode. Beim Kongress der Europäischen Fußball-Union am 8. Februar 2024 in Paris will er die Regel in seinem Sinne konkretisieren lassen, benötigt dafür aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit der 55 Mitgliedsverbände.

Erste Kritik an Ceferins Vorhaben

Das Vorgehen erinnert an FIFA-Chef Gianni Infantino, der durchgesetzt hatte, dass seine ersten Amtsjahre nicht angerechnet wurden. Auch der 53-Jährige könnte damit bis 2031 im Amt bleiben, sollte er wiedergewählt werden.

Ob sich der 56-Jährige, der 2019 und 2023 in seinem Amt bestätigt worden ist, mit seiner Argumentation durchsetzen kann, bleibt offen. Wie die BBC berichtet, soll Ceferins Vorhaben bei der jüngsten Exekutivsitzung der UEFA aber schon für deutliche Kritik gesorgt haben, maßgeblich durch den englischen Funktionär David Gill.

Unklar ist auch noch, wie sich der DFB in dieser Sache positionieren wird. Für den Deutschen Fußball-Bund sitzt DFL-Chef Hans-Joachim Watzke in der Exekutive. Ceferin gilt momentan allerdings als enger Kooperationspartner des DFB, der im kommenden Jahr die Europameisterschaft in Deutschland ausrichten wird.