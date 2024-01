"Eigene Liga": Odermatt beim Heimspiel unantastbar - Schmid fährt auf Platz 10

In Adelboden stand der vierte Riesenslalom des Winters auf dem Programm. Marco Odermatt wurde seiner Favoritenstellung gerecht und ließ vor heimischer Kulisse überhaupt nichts anbrennen. Alexander Schmid wurde Zehnter.

Marco Odermatt hat seine beeindruckende Siegesserie in Adelboden fortgesetzt. Nach seinen Erfolgen 2022 und 2023 gewann der Olympiasieger und Weltmeister auch am Samstag den Riesenslalom auf einem der anspruchsvollsten Hänge des alpinen Weltcups und schaffte somit den Heim-Hattrick. Im vierten Riesentorlauf der Saison feierte der 26-Jährige seinen vierten Sieg. Tausende Fans feierten ihn im Zielraum frenetisch. Zweiter wurde mit mehr als einer Sekunde Rückstand der Norweger Aleksander Amodt Kilde. Das Abfahrts-Ass fuhr erstmals in einem Riesenslalom auf das Podest. Dritter wurde der Kroate Filip Zubcic.

Odermatt legt die Basis in Durchgang eins

Im ersten Durchgang war Odermatt auf der wegen Nebels verkürzten Strecke auf dem Chuenisbärgli ein absoluter Traumlauf gelungen. Der 26 Jahre alte Lokalmatador fuhr einen Vorsprung von mehr als einer Sekunde auf den Österreicher Stefan Brennsteiner (+1,04 Sekunden) und den Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+1,15) heraus und unterstrich einmal mehr seine herausragende Stellung.

Schmid stand bei leichtem Schneefall und wechselnden Sichtbedingungen ein wenig auf der Bremse. "Die Sicht ist doch eine Herausforderung, ich musste ab und zu ein bisschen suchen", kommentierte der Allgäuer seine Fahrt, die ihn mit einem Rückstand von 1,91 Sekunden auf Rang 17 in den zweiten Durchgang starten ließ.

Am Ende belegte der Oberstdorfer zehn und sei im zweiten Durchgang "deutlich besser" zurechtgekommen, so Schmid gegenüber der ARD. Von Odermatts schwärmte er regelrecht. Der Gesamtweltcupsieger der vergangenen beiden Winter fahre in einer "eigenen Liga", sagte Schmid anerkennend.

Schmids Teamkollegen Fabian Gratz und Jonas Stockinger fuhren auf die Plätze 26 und 28. Stefan Luitz verpasste bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause als 31. hauchdünn das Finale. Auch Anton Grammel schaffte es nicht in den zweiten Durchgang. Am Sonntag steht in Adelboden noch ein Slalom an.

Das Rennen im Ticker