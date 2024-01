Eickmann von Leverkusen nach Gladbach

Zweitliga-Aufsteiger Borussia Mönchengladbach hat Mia Eickmann von Bayer 04 Leverkusen fest unter Vertrag genommen. Die 21-jährige offensive Mittelfeldspielerin schaffte es in der laufenden Saison nur einmal in den Bundesliga-Spieltagskader und blieb ohne Einsatzminute. "Mia ist eine noch junge Spielerin, in der wir viel Talent und Entwicklungspotenzial sehen. Sie passt hervorragend in unsere Struktur und wir sind davon überzeugt, dass sie eine echte Verstärkung für unsere Offensive sein wird", sagt Tanja Baumann, Koordinatorin der Frauen- und Mädchenabteilung bei den Fohlen.