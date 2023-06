Stroh-Engel trifft doppelt: Memmingen befördert Eichstätt in die Bayernliga

Der FC Memmingen hat es geschafft und eine 0:1-Heimniederlage gegen den VfB Eichstätt im Rückspiel gedreht. Mit 4:1 setzte sich der Bayernligist am Freitagabend in Eichstätt durch, auch dank der Tore eines ehemaligen Zweitliga-Torjägers.

Der FC Memmingen hat am Freitagabend das Blatt überraschend noch gewendet und sich in der ersten Runde der Regionalliga-Relegation gegen den Regionalliga-16. VfB Eichstätt durchgesetzt.

Die Memminger zeigten von Beginn an eine andere Körpersprache als im Hinspiel am Dienstagabend, trafen früh die Latte. dann näherte sich zwar auch Eichstätt gefährlich an, bevor Bareis den Ball nach einer Ecke im zweiten Versuch mit dem Körper zum 1:0 über die Linie drückte (17.). In Folge hatte der VfB Chancen auf den Ausgleich, ehe Ex-Profi Stroh-Engel noch vor der Pause einen Abpraller zum 2:0 einköpfte (44.).

Nach Wiederanpfiff wehrte sich Eichstätt gegen den drohenden Abstieg mit allen Kräften, brachte aber auch beste Torchancen nicht unter. Memmingen aber hielt dagegen: Zunächst wurde ein weiterer Treffer Stroh-Engels noch zurückgepfiffen, dann aber zählte sein Treffer: Nach einer Flanke traf er mit der Brust zum 3:0 (68.). In der Schlussphase sorgte Haubners 1:3, das er platziert aus rund 18 Metern markierte, für neue Hoffnung im VfB-Lager (80.) und für eine packende Endphase: Eberle verpasste mit seinem Lattenkopfball noch das 2:3, das die Verlängerung bedeutet hätte, als Youngster Müller einen Konter in der 90. Minute erfolgreich zum 4:1 für Memmingen abschloss, kannte der Jubel im Memminger Lager keine Grenzen mehr. Denn dabei blieb es.

Für den VfB Eichstätt ist der Abstieg damit besiegelt. Für den FC Memmingen hingegen lebt der Regionalliga-Traum weiter: Am kommenden Dienstag geht es für den FCM zuhause gegen die SpVgg Ansbach, das Rückspiel steigt am Freitag in Mittelfranken. Der Sieger dieser Paarung hat seinen Platz in der Regionalliga sicher, der Verlierer muss auf den Drittliga-Aufstieg der SpVgg Unterhaching hoffen.