Eichners Ursachenforschung: "Es betrifft vermeintlich einfache Dinge"

Der Karlsruher SC befindet sich nach durchwachsenem Start im Niemandsland der Zweitliga-Tabelle. Für Trainer Christian Eichner nicht überraschend, sieht dieser doch noch viel Luft nach oben - in allen Mannschaftsteilen.

Nach einer erfolgreichen Rückrunde 2022/23 sowie der Rückkehr des erfahrenen Führungsspielers Lars Stindl wurden im Sommer nicht nur im unmittelbaren Umfeld des Karlsruher SC Erwartungen vor der neuen Zweitliga-Spielzeit geschürt. Doch schon vor dem Start drückten die Verantwortlichen auf die Euphoriebremse, der vorzeitige Klassenerhalt blieb das ausgegebene Ziel. Zu Recht, wie sich nach mittlerweile sieben gespielten Partien zeigt.

Mit acht eingefahrenen Punkten in ebenjenem Zeitraum steht die Elf von Christian Eichner aktuell nur auf Rang zwölf - und das aus Sicht des Trainers nicht überraschend, wie er im Interview mit der Tageszeitung "Badische Neueste Nachrichten" nach der 3:4-Pleite in Fürth zum Ausdruck brachte. "Der Blick auf die nackten Zahlen mit erzielten und bekommenen Toren ist das eine", so Eichner ob der 13 bisher kassierten Gegentore (bei zwölf eigenen Treffern), "die sportlichen Themen dahinter sind das andere. Alles zusammen zeigt so ein bisschen, warum ich das, was die Öffentlichkeit sich als nächsten Schritt erwünscht, im Moment nicht sehe."

Zwar habe man eine "nahezu ähnliche Mannschaft wie letztes Jahr", doch trotz aller Euphorie um die Verpflichtung von "Ausnahmespieler" Stindl sei der Aderlass auf der Abgangsseite nicht zu vernachlässigen: "Wir (...) haben mit Marius Gersbeck, Tim Breithaupt, Kyoung Rok Choi und Mikkel Kaufmann aber auch vier wichtige Spieler verloren."

Eichner vermisst Grundsätzliches

Der Spielverlauf in Fürth ist in Eichners Augen bezeichnend für die aktuelle Situation bei den Badenern. "Für uns ist das Thema Konstanz gerade im Bereich der mannschaftlichen Defensivarbeit im Moment ein enorm wichtiges. Das betrifft die komplette Elf auf dem Platz, und es betrifft oftmals vermeintlich einfache Dinge: das richtige Verhalten im Raum, das bei Standardsituationen oder Ähnliches. Hier sind wir in Sachen Ursachenforschung gefragt, denn das müssen wir abstellen", so der 40-Jährige, in dessen Augen zwei Phasen im Spiel entscheidend waren.

Zum einen die Minuten nach der erstmaligen Führung durch Stindl (45.+4) vor der Pause. "Wir hatten die Möglichkeit, mit einer 3:2-Führung in die Halbzeit zu gehen. Und gerade in so einer Situation gilt es, die notwendige Gier aufzubringen, genau dieses Resultat bis zum Pfiff zu halten und dem auch konsequent meinen Fokus und mein Handeln unterzuordnen. Dazu kann auch ein einfaches Wegschlagen des Balles kurz zuvor gehören, um den Gegentreffer zum Ausgleich zu vermeiden." Stattdessen fiel bekanntlich postwendend (45.+5) der Ausgleich zum 3:3-Pausenstand.

Kein System-Problem beim KSC

Und dennoch hätte sich danach noch alles zum Guten wenden können. Nach starkem Wiederbeginn spielte man ab der 56. Minute in Überzahl. "Wir waren dominant, der Gegner kam gar nicht mehr in unsere Hälfte. Die Gelb-Rote Karte war die logische Konsequenz", so Eichner. Doch statt in Überzahl nach dem Platzverweis gegen Fürths Julian Green zu dominieren, ging dem Team die "Zielstrebigkeit verloren". Bezeichnend: Trotz einem Mann mehr auf dem Platz spulten die Fürther fast fünf Kilometer mehr ab als ihr Gast.

Seine Spielidee über den Haufen werfen möchte der KSC-Coach deshalb nicht. "In solchen Momenten wie jetzt gäbe es die Möglichkeit, eine Systematik-Problematik zu haben. Die sehe ich momentan nicht", erklärte Eichner und stellte in Aussicht: "Gegen Ende der Woche werden wir schauen, welche Entscheidungen zu treffen sind." Am Samstag (13 Uhr) gastiert Holstein Kiel in Karlsruhe.