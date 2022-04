Eichners Stellenanzeige: "Könnte Spaß machen, die Nachfolge von Hofmann anzutreten"

Nach dem 0:3 des Karlsruher SC im Hamburger Volksparkstadion warfen die Beteiligten einen Blick in die Zukunft - in eine Zukunft ohne KSC-Toptorjäger Philipp Hofmann.

Die Kräfteverhältnisse beim deutlichen 3:0 des HSV über die Karlsruher Gäste waren schnell klar. Der Feldüberlegenheit der Hamburger folgte nach 22 Spielminuten der Führungstreffer durch Robert Glatzel und nach einer halben Stunde die zahlenmäßige Überlegenheit. KSC-Routinier Daniel Gordon holte nämlich schon zum zweiten Mal binnen elf Minuten einen Gegenspieler von den Beinen und sah die zweite Gelbe Karte.

Eine harte Entscheidung, waren sich alle Interviewpartner nach dem Spiel einig. Doch - auch hier gab es keine zwei Meinungen: Es war eine vertretbare Entscheidung, die aber "ein Knackpunkt im Spiel" war, wie KSC-Kapitän Jerome Gondorf am Mikrofon von "Sky" erklärte. "Ich weiß nicht", ergänzte Trainer Christian Eichner, "ob der Herr Alt (Schiedsrichter Patrick Alt, Anm. d. Red.) selbst Fußball gespielt hat. Wenn jemand selbst Fußball gespielt hat, vielleicht hat er dann ein besseres Gespür". Doch auch er fügte an: "Den kann man schon geben."

Hofmann ohne entscheidende Nadelstiche - und doch Gesprächsthema

Den fälligen Freistoß nach dem genannten Foul verwandelte Mario Vuskovic sehenswert direkt zur 2:0-Führung für die Hamburger, die nun nichts mehr anbrennen ließen. Zwar lobte Eichner den verbesserten Auftritt seines Teams nach dem Seitenwechsel, doch konnten die Badener in Unterzahl das dritte Tor der Hausherren nicht verhindern und traten selbst vor dem gegnerischen Tor zu harmlos auf. Auch Toptorschütze Hofmann, der in dieser Saison bereits 17 Ligatore erzielte, konnte nicht die gewünschten Nadelstiche setzen und wurde nach 65 Minuten ausgewechselt.

Grundsätzlich haben wir ein klares Profil. Wir wissen, was notwendig ist, um in der Liga zu bleiben. Christian Eicher über die Anforderungen an den Hofmann-Nachfolger

Dennoch war Hofmann Gesprächsthema nach Schlusspfiff, steht sein Abschied aus Karlsruhe zum Saisonende bereits fest. "Jeder kennt ja mein Ziel", sagte der 29-Jährige im Hinblick auf einen Wechsel in die Bundesliga, verriet aber noch nichts Konkretes. "Ich will mich auf die letzten Spiele konzentrieren und in den nächsten Wochen wird sich alles klären."

Ausführlich äußerte sich Eichner, der im kommenden Spieljahr ohne Hofmann auskommen muss und von dessen Bedeutung weiß: "Wir verlieren Pi mal Daumen 20 Tore im Jahr", so der Coach und erklärte hinsichtlich eines potenziellen Nachfolgers: "Diesen Spielertypus gibt es nicht mehr so oft. Grundsätzlich haben wir ein klares Profil. Wir wissen, was notwendig ist, um in der Liga zu bleiben."

"Den Fans sind wir es auch schuldig"

"Wir müssen uns aber auch nicht kleiner machen", fuhr Eichner fort. "Wir haben ein paar spannende Dinge zu bieten, man kann bei uns zweimal am Tag warm essen. Von daher glaube ich schon, dass es Spaß machen könnte, beim KSC vorne drin die Nachfolge von Philipp Hofmann anzutreten." Außerdem erklärte er, "wenn wir diesen einen Typus nicht finden, gibt es vielleicht die Möglichkeit, das auf zwei Schultern zu verlagern."

Doch vorher kann Hofmann seine eigene Bestmarke von 17 Ligatoren in den letzten vier Spielen beim KSC weiter ausbauen. Dass die Badener trotz des klaren Abstands zur Aufstiegs- wie zur Abstiegszone den Endspurt nicht vor sich hinplätschern lassen wollen, bekräftigte Routinier Gondorf: "Es geht noch um ein, zwei Plätze, das bringt dem Verein etwas und auch unserem Konto. Und den Fans sind wir es auch schuldig."

Mit einem Sieg am kommenden Freitag (18.30 Uhr) gegen Ingolstadt kann Karlsruhe den Klassenerhalt auch rechnerisch perfekt machen.