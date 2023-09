Eichners Derby-Plan: Emotionen in die richtigen Bahnen lenken

Hat die Länderspielpause dem Karlsruher SC gut getan? Im Südwest-Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern soll der Wildpark zur Festung werden, fordert Trainer Christian Eichner.

Geht es in die richtige Richtung? Christian Eichner und Karlsruhe wollen an Lautern vorbeiziehen. IMAGO/Lobeca

Komplett ausgeglichen ist bislang die Bilanz des KSC nach fünf Spielen, bei zwei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen stehen 8:8 Tore zu Buche. Acht Gegentreffer - die Defensive wackelt bis dato bei den Badenern, dreimal kassierte das Team mindestens zwei Gegentreffer. Gegen die Pfälzer gilt es am Samstag (13 Uhr) die Schwächen in der Abwehr im fast schon ausverkauften Wildpark - Karlsruhe vermeldete auf der vereinseigenen Website am Donnerstag noch ein geringes, online verfügbares Restkontingent - abzustellen, will man mit einem Sieg am FCK (3/0/2) vorbeiziehen.

Wir müssen zeigen, dass das unser Stadion, unser Heimspiel ist. Christian Eichner

Als "richtungsweisend" erachtet Christian Eichner den "zweiten Block" nach der Länderspielpause, nach der eine erste Richtung erkennbar sei. Ein Dreier soll also her, dazu der Heimvorteil genutzt werden: "Wir müssen zeigen, dass das unser Stadion, unser Heimspiel ist." Es sei jedem seiner Schützlinge klar, dass es gegen die "Roten Teufel" einen heißen Fight geben könnte: "Die Emotionen sind in der Kabine spürbar, darauf muss ich die Jungs nicht extra hinweisen." Für ihn heißt das auch, die Gefühle zu kanalisieren: "Als Trainer will ich diese in die richtigen Bahnen lenken."

Stindl keine Option für die Startelf

Sprich: Einer offensiven Gier soll vor allem ein seriöseres Verteidigen als zuletzt gegenüberstehen: "Wir müssen uns für Samstag in der Defensive gut vorbereiten", fordert der 40-Jährige, der nicht auf einen seiner Anführer bauen kann. "Bei Lars Stindl sieht es zur Stunde so aus, dass er nicht dabei sein wird - zumindest nicht von Beginn an", sagte der Coach über den nach Hand-OP wieder ins Training einsteigenden Routinier, für den entweder Budu Zivzivadze oder Neuzugang Igor Matanovic auflaufen könnten. "Er wird jetzt anfangen, mit dem Ball zu arbeiten, allerdings natürlich im kontaktlosen Bereich", hofft Eichner auf schnelle Rekonvaleszenz des 35-Jährigen.

Kontaktlos wird es beim Derby sicherlich nicht zugehen. Es muss abgewartet werden, ob Stindl überhaupt zu einer Option werden kann.