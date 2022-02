Eichner: "Zeit reicht gar nicht, großartig Trübsal zu blasen"

Der Karlsruher SC hat im Nachholspiel gegen den SV Sandhausen am Dienstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die Möglichkeit, an die obere Tabellenhälfte anzudocken.

Christian Eichner freut sich nach dem Gastspiel in Bremen (1:2) und einer kurzen Verschnaufpause ("Das geht dem Gegner ja genauso") beim Heimspiel gegen den SVS auf die Rückkehr der Fans: "Großartig" sei dies, meinte der KSC-Coach auf der Pressekonferenz am Dienstag. "Wir freuen uns auf alle, die kommen, 9500 werden das wohl sein. Wir wollen dafür sorgen, unsere Fans schnell zu unterhalten."

Gordon für Kobald? Startelfplatz für Goller?

Mit welcher Startelf, verriet der 39-Jährige nicht. Immerhin steht fest, dass Christoph Kobald wegen einer Gelbsperre pausieren muss. Hier könnte der in Bremen für ihn eingewechselte Daniel Gordon ins Team rücken. Definitiv mit dabei sein wird Benjamin Goller, ob nur im Kader oder von Beginn an, ließ Eichner offen, sagte aber immerhin, dass der Rückkehrer Startelf-Chancen besäße.

Wir wissen, welche Art von Fußball auf uns zukommen wird. Christian Eichner

Beim kurzen Blick in den Rückspiegel auf das Bremen-Spiel hat der KSC-Coach positiv registriert, dass seine Schützlinge in der Lage gewesen seien, körperlich mitzuhalten, den Gegner an Laufstärke gar übertrumpft zu haben. Leider habe man in den spielentscheidenden Situationen zu unsauber agiert, eine Kleinigkeit habe das Spiel entschieden. Doch die Partie sei "abgehakt. Die Zeit reicht gar nicht, um großartig Trübsal zu blasen", richtete Eichner den Blick auf Dienstag.

Ab 18.30 Uhr gelte es, "wachsam zu sein", forderte er: "Wir wissen, welche Art von Fußball auf uns zukommen wird. Darauf stellen wir die Jungs ein."