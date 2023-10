Eichner: "Wir wissen, was in diesen Phasen zu tun ist"

Der Karlsruher SC befindet sich in einer handfesten Krise. Vier Spiele ohne Sieg und nur acht Punkte aus acht Partien lassen das Umfeld immer unruhiger werden. Auf der Pressekonferenz vor dem Auftritt in Magdeburg erklärte Trainer Christian Eichner, wie der Bock umgestoßen werden soll.

Noch vor Beginn der mittlerweile laufenden Zweitliga-Spielzeit zählte der KSC zum erweiterten Favoritenkreis im Rennen um die oberen Plätze, gerade weil Rückkehrer Lars Stindl das ohnehin schon starke Mittelfeld perfekt ergänzen sollte. Acht Spieltage später steht allerdings Rang 14 zu Buche, nur acht Zähler sammelte Karlsruhe bislang. Für Trainer Eichner der schwächste Start in eine Saison, seit der 40-Jährige das Zepter im Februar 2020 übernommen hatte.

Die Anmerkung, dass es auch "schonmal schlechter" lief und dass es wichtig sei Ruhe zu bewahren, vor allem im Innenleben des Vereins, stimmt zwar, ändert nun aber nichts am Hier und Jetzt. "Es gibt in der 2. Bundesliga diese Phasen und wir wissen was in diesen Phasen zu tun ist", gab sich der gebürtige Sinsheimer kämpferisch.

Eichners Warnung vor Magdeburgs "begeisternden" Offensive

Dass im 1. FC Magdeburg ausgerechnet "eine der spielstärksten Mannschaften der Liga" am Samstagmittag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) auf den KSC wartet, beunruhigt Eichner nicht. Man wisse, was auf einen zukommt. Eichner beschreibt den kommenden Gegner, der im Moment mit zwölf Punkten den siebten Platz belegt, als einen mit einer "klaren Spielphilosophie und einem klaren Plan". Vor allem das "begeisternde" Offensivspiel müsse seine Mannschaft versuchen bestmöglich einzudämmen, am besten erst gar nicht zulassen.

Außerdem sei es wichtig, eine gewisse "mentale Widerstandsfähigkeit" an den Tag zu legen. Spätestens nach Kiels Doppelschlag vergangene Woche (0:2) waren Eichners Mannschaft viele Attribute verloren gegangen. Dennoch "habe ich keinen auseinanderfallenden KSC gesehen", ergänzte er.

Franke und Bormuth weiterhin in der Innenverteidigung?

Dass sich etwa personelle Veränderungen in der Innenverteidigung andeuten, wirkt indes eher nicht so. "Ich war bis zum heutigen Tag mit der Kombination Marcel Franke und Robin Bormuth einverstanden, weil sie sich gut ergänzt haben und alle Attribute mitbringen, die in der Liga wichtig sind." Scheint so, als müsste Neuzugang Marcel Beifus, der im Sommer vom FC St. Pauli kam, weiterhin erst einmal auf der Bank Platz nehmen.