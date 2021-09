Eichner: "Wir werden das Publikum in jeder Minute brauchen"

Der Karlsruher SC empfängt am Samstag den FC St. Pauli. Christian Eichner stellt sich auf eine gefährliche Offensive ein und zählt auf die Unterstützung der Fans.

Am Samstag rollt der Ball im Karlsruher Wildpark wieder: Der KSC begegnet dem Tabellendritten St. Pauli (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Obwohl die Hausherren nur zwei Plätze hinter den Kiezkickern liegen, zeigt Christian Eichner viel Respekt gegenüber den Hamburgern.

St. Pauli hat eine brandgefährliche Offensive, Qualität und Wucht. Christian Eichner

"Sie haben eine brandgefährliche Offensive, haben Qualität und Wucht", so der Trainer auf der Pressekonferenz am Donnerstag. 13 Tore konnte der Gegner bislang erzielen. Eichner glaubt, dass bei St. Pauli ein großer Fokus auf dem Spiel mit dem Ball liege. Seine Mannschaft hingegen komme über andere Attribute nach vorne - "und dafür muss man sich auch nicht entschuldigen".

Seine Elf stehe für eine gewisse Unterhaltung, es mache Spaß, ihr zuzusehen. Dennoch wolle der Klub die Spiele auch gewinnen - immerhin ist die Mannschaft nun drei Spiele in Folge ungeschlagen und konnte beim 2:1 gegen Schalke 04 am vergangenen Freitag sogar den dritten Dreier in dieser Spielzeit mitnehmen.

Eichner zählt auf die Fans

Gegen St. Pauli zu punkten sei jedoch eine Herausforderung. Der 38-jährige Eichner setzt hierbei auf die Unterstützung der Fans, 12.500 sind zugelassen. "Wir werden vorbereitet sein, aber wir werden auch das Publikum in jeder Minute des Spiels brauchen."

Weiterhin fehlen werden dem KSC Kapitän Jerome Gondorf (Muskelverletzung am Oberschenkel), der seinen Vertrag am Donnerstag verlängert hat, sowie Leon Jensen, Sebastian Jung und Paul Löhr, die alle an einem Kreuzbandriss laborieren. Dafür kehren zwei Akteure in den Kader zurück: Jannis Rabold nach seiner Knieverletzung und Robin Bormuth, der seine Kapsel im Sprunggelenk überdehnt hatte. Wer letztlich an den Start gehen wird, ist noch offen.