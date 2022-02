Eichner: "Waren da, wo Geld verdient wird"

Nach dem 2:0-Sieg seines Karlsruher SC gegen Holstein Kiel lobte Trainer Christian Eichner seine Mannschaft - von Neuzugang O'Shaughnessy zeigte er sich zumindest teilweise überrascht.

Sah in Kiel den zweiten Sieg seiner Karlsruher in Folge: Christian Eichner. imago images/Eibner

Eichner sprach auf der Pressekonferenz nach dem 2:0-Sieg gegen Kiel von einem "Spiel auf Augenhöhe". Warum seine Mannschaft dennoch als Sieger vom Platz gehen konnte? "Wir haben ein Auswärtsspiel gezeigt, wie man es in dieser Liga benötigt: Wir sind bis auf wenige Ausnahmen gut gestanden, haben unsere Momente im Sechzehner gehabt und waren da, wo Geld verdient wird. Deshalb ist es für unsere Verhältnisse - und das war in dieser Saison noch nicht so oft der Fall - ein nahezu perfekter Auftritt."

Zählbares brachten die Karlsruher zweimal auf den Kieler Rasen: Neuzugang Daniel O'Shaughnessy knallte den Ball nach einer guten Viertelstunde ins Kreuzeck (16.), ehe Fabian Schleusener mit seinem Joker-Tor für die Vorentscheidung sorgte (68.). Ansonsten rannten häufig die Kieler an, ließen Torgefahr aber weitgehend vermissen. Der KSC stand defensiv stabil. Eichner: "Dass der Gegner mehr Ballbesitz haben wird, war uns im Voraus klar. Damit hatten wir kein Problem."

O'Shaughnessy bringt "enormen Konkurrenzkampf"

Von O'Shaugnessy zeigte sich Eichner einerseits überrascht ("Dass er so schießen kann, wusste ich nicht"), andererseits kannte er natürlich die Qualitäten des Winterneuzugangs: "Ihn bringt nichts aus der Ruhe. Bisher hat er das bestätigt, was wir uns von ihm versprochen haben: Er hat unser Aufbauspiel bereichert und einen enormen Konkurrenzkampf in die Mannschaft gebracht."

Und - daran sei noch einmal erinnert: O'Shaughnessy öffnete mit seinem Tor die Tür zum Auswärtssieg. "Wenn du den Spielverlauf auf deiner Seite hast wie wir durch den Sonntagsschuss, dann ist der Gegner gezwungen, noch mehr zu kommen und noch mehr fußballerische Lösungen zu finden. Der Gegner hatte das Momentum die letzten Wochen oft auf seiner Seite, weil er viele Dinge gut macht. Heute war es mal bei uns."