Eichner versprüht Freude und stellt klare Forderungen

Vorm Duell bei Hertha zeigt sich der KSC-Trainer in sportlich prekärer Lage zielstrebig-souverän. Und gibt zur Auflockerung sogar eine Schmonzette aus seinem Privatleben preis.

Die Bedrohlichkeit der Lage ist Christian Eichner angesichts der Tabellensituation ganz sicher bewusst. Nach fast vier Jahren im Amt strahlt Karlsruhes Cheftrainer, derzeit mit seinem Team auf Relegationsplatz 16 angekommen, aber eine souveräne Abgeklärtheit im Umgang mit sportlichen Krisen aus. "Wir sollten realistisch einschätzen können, dass es solche Phasen gibt", erklärte der 40-Jährige am Donnerstag auf der Pressekonferenz vorm Gastspiel bei Hertha BSC (Samstag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Freilich ohne analytisch in die Tiefe gehen zu wollen: "Es ist nicht der Moment, darüber zu sprechen, warum das so ist." Sondern, selbstredend, der Moment, um alles daran zu setzen, das Punktekonto aufzumöbeln.

Bei aller gebotenen Dringlichkeit sei er "kein Fan" von Aktionismus, betont Eichner: "Wir hatten eine ganz normale Trainingswoche." Und: "Ich bin jeden Tag wahnsinnig gerne da. Ich freue mich auf die Mannschaft und behaupte, dass sie sich auch auf mich freut. Zumindest nehme ich das jeden Tag so wahr." Eine Bestandsaufnahme als Friede, Freude, Eichnerkuchen wäre beim Blick auf die aktuelle Arbeitsatmosphäre aber definitiv verkehrt.

Den Mix aus Rückendeckung und Anspruchshaltung gegenüber seinen Profis formuliert der Fußballlehrer so: "Die Favoritenrolle liegt bei der Hertha. Aber ich erwarte von unserer Mannschaft, dass sie zeigt, ebenfalls gut Fußball spielen zu können und der Situation zu trotzen. Wir benötigen elf gute Spieler, nicht auf dem Papier, sondern auf dem Rasen. Dafür werden sie gut vorbereitet und in die entsprechende emotionale Stimmung gebracht. Das müssen sie aber auch selbst tun, damit sie emotional und inhaltlich eine gute Leistung abliefern."

Zur "Primetime" schläft der Trainer gerne auf der Couch ein

Unverkennbar fordert der Coach unter beiden Aspekten mehr als beim jüngsten 0:3 gegen Paderborn. Der dabei verletzt ausgetauschte Rechtsverteidiger Sebastian Jung wird voraussichtlich fehlen, dafür ist der erst spät eingewechselte Kapitän Jerome Gondorf wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. Generelle Zuversicht bezieht Eichner aus der Außenseiterrolle: Gegen namhafte Konkurrenten wie eben Hertha habe es sein Team "immer wieder geschafft, ans Limit zu kommen. Die Mannschaft schätzt diese Situation. Deshalb bin ich guter Dinge, dass wir ein gutes Spiel hinbekommen zur Primetime."

Apropos: Die ungewohnt späte Anstoßzeit drohe höchstens für ihn selbst zur unliebsamen Herausforderung zu werden, schmunzelt Eichner. Denn: "Ungefähr zur Pause kommt der Zeitpunkt, an dem ich normaler Weise daheim auf der Couch einschlafe - beziehungsweise von meiner Frau nach oben gebeten werde, damit ich nicht auf der Couch einschlafe." Die KSC-Profis sollten in der Halbzeit aber idealer Weise sowieso keinen Weckruf mehr nötig haben.