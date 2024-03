Eichner überlässt das Träumen den Fans und putzt lieber den Rückspiegel

Mit einem 7:0 hat der Karlsruher SC den Vereinsrekord für den höchsten Sieg in der eingleisigen 2. Bundesliga egalisiert. Diesen stellte Trainer Christian Eichner als Spieler einst selbst mit auf. Das Ergebnis war für den 41-Jährigen jedoch zweitrangig.

Mit einem fulminanten 7:0 hat sich der Karlsruher SC gegen den 1. FC Magdeburg durchgesetzt und auf Platz sieben der 2. Bundesliga vorgeschoben. "Wir haben ihnen relativ früh den Stecker gezogen und natürlich direkt nachgelegt", analysierte Marcel Franke, Torschütze zum 1:0, im Nachgang bei Sky. "Heute, da muss man auch ehrlich sein, hat am Ende alles geklappt."

Klar, dass der ein oder andere Anhänger nach so einem beeindruckenden Auftritt ins Träumen gerät und vielleicht doch noch einmal Richtung Relegationsplatz drei schielt, der weiterhin sechs Punkte entfernt ist. Diesen Traum wollte Trainer Christian Eichner dem Anhang am Sky-Mikrofon auch nicht nehmen. "Es ist etwas Fantastisches, wenn es ein schöner Traum ist. Das werden die Leute hier immer dürfen."

Für ihn selbst standen aber ganz andere Dinge im Vordergrund. "Die Mannschaft muss verstehen, dass sie das, was sie heute gezeigt hat, jeden Tag vorleben muss - sowohl individuell als auch in der Gruppe. Dann ist sie unangenehm zu bespielen und hat die Qualität Spiele zu gewinnen."

Wer die Ergebnisse gestern und vorgestern gesehen hat, der weiß, warum mein Rückspiegel immer geputzt ist. Christian Eichner

Auf der anschließenden Pressekonferenz bekräftigte der Coach noch einmal, dass ihn das Ergebnis "erstmal relativ wenig tangiert" und freute sich lieber darüber, dass seine Mannschaft die beiden "großen Ziele" im Spiel gegen den FCM umsetzte: Die Magdeburger nicht in ihr eigenes Spiel kommen lassen und einen besseren Fußball spielen als noch beim 0:1 in Kiel.

Tabellarisch richtet sich der Blick von Eichner auch mit nun 38 Punkten auf dem Konto weiter nach hinten. "Wer die Ergebnisse gestern und vorgestern gesehen hat, der weiß, warum mein Rückspiegel immer geputzt ist. Deswegen war das heute ein richtig wichtiger Schritt", verwies er auf den Spieltag, an dem unter anderem die beiden Kellerkinder aus Braunschweig und Rostock gewinnen konnten.

Eichner gewann als Spieler 7:0 gegen Braunschweig

Entsprechend hatte auch der eingestellte Vereinsrekord für den höchsten KSC-Sieg in der eingleisigen 2. Bundesliga keine große Bedeutung. Beim 7:0 gegen Braunschweig in der Saison 2005/06, mit dem die Karlsruher am Sonntag gleichzogen, stand Eichner noch als Spieler auf dem Feld, wie er sich erinnerte.

Den meisten Fans dürfte bei diesem Ergebnis jedoch ein anderes Spiel in den Kopf gekommen sein: Das "Wunder vom Wildpark" in der 2. Runde des UEFA-Cups 1993/94, als der KSC den FC Valencia nach einer 3:1-Hinspiel-Niederlage zuhause mit 7:0 vom Platz fegte. "Logischerweise ist es schön für die Zuschauer, dass sie sich an den größten Erfolg oder das größte Ergebnis aller Zeiten erinnern", freute sich Eichner.

Für den Trainer zählten unter dem Strich an diesem denkwürdigen Tag aber doch nur drei Dinge: "Die drei Punkte, die 38 auf unserem Konto und, dass wir zu null gespielt haben."