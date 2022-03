Eichner über die Elfmeterszene: "Komplette Fehlentscheidung"

Der Karlsruher SC ist aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Die Beteiligten ärgerte eine Doppel-Bestrafung ebenso wie die Niederlage im Elfmeterschießen.

Es lief die 68. Minute zwischen dem HSV und dem Karlsruher SC. Im Viertelfinale des DFB-Pokals ging Angreifer Robert Glatzel beim Stand von 1:2 nach einem Kontakt zu Boden. Schiedsrichter Felix Zwayer entschied daraufhin auf Strafstoß. Selbst nach minutenlangem Sichten der Bilder in der Review-Area blieb es dabei.

Hofmann sieht ein Hereinlaufen "in unseren Spieler"

Für die Badener hielt Torhüter Marius Gersbeck beim folgenden Strafstoß gegen Sonny Kittel (72.), dennoch kam es für die Mannschaft von Coach Christian Eichner knüppeldick: Christoph Kobald sah für das Foul letztlich die Gelb-Rote Karte.

Wer Fußball gespielt hat, pfeift da keinen Elfmeter. Christian Eichner

"Wenn ich das jetzt sehe … er läuft ja in unseren Spieler rein …", stammelte Philipp Hofmann bei "Sky" nach dem am Ende verlorenen Elfmeterschießen beim erstmaligen Sichten der Bilder. "Unglaublich." Das fand auch der kopfschüttelnde KSC-Trainer Christian Eichner, der den Pfiff für eine "komplette Fehlentscheidung" hielt. "Ich begründe sie ganz einfach: Wer Fußball gespielt hat, pfeift da keinen Elfmeter. Sonst können wir jede Woche hundert pfeifen."

Eichner relativiert und macht keinen Vorwurf

An seine klare Ansage fügte Eichner aber auch an, dem Referee keinen Vorwurf machen zu wollen. "Jeder macht es so gut, wie er das im jeweiligen Moment sieht. Die haben alle nicht so oft Fußball gespielt wie wir." Fußball gespielt hatte Karlsruhe beim HSV lange stark, vor allem kämpferisch hielten die Gäste "auch mit zehn Mann" dagegen, wie Keeper Gersbeck sah.

Trotz bitterem Ende "Herz auf dem Platz" gelassen

Eine Schlüsselszene im Spiel war die doppelte Entscheidung gegen den KSC laut dem Torwart daher nicht. Er lobte trotz des bitteren Ausgangs dagegen die "überragende" Partie der Badener und teilte somit die Meinung vom "stolzen" Coach Eichner. Die Spieler hätten ihr "Herz auf dem Platz" gelassen. "Trotzdem Glückwunsch an den HSV. Die haben auch einen Riesenanteil zu diesem Abend beigetragen und sind der glücklichere Sieger", schloss dieser.