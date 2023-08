Eichner über das "Geschenk" Stindl und Glatzels "Kacktor"

Mit der letzten Aktion holte der KSC gegen den HSV ein Remis. Entscheidend beteiligt: Lars Stindl, der sich selbst nicht ins Rampenlicht stellen wollte - weshalb dies sein Trainer übernahm.

Eigentlich war das erste Pflichtspiel im neuen Wildpark für den KSC schon gelaufen. 1:2 hatte es aus Sicht der Gastgeber trotz einer guten Leistung gegen den HSV gestanden, der das dritte und entscheidende Tor mehrfach fahrlässig ausgelassen hatte. Die Hamburger hatten die Rechnung jedoch ohne Lars Stindl gemacht, der mit der letzten Aktion des Spiels einen herrlichen Steckpass zu Budu Zivzivadze anbrachte, dem der viel umjubelte und verdiente Ausgleich zum 2:2-Endstand gelang.

Stindl dankt Zivzivadze - Eichner hadert mit Gegentoren

"Glücklicherweise fällt er mir nochmal auf den Fuß, ich habe die Sekunde Zeit und sehe Budu", leitete der Heimkehrer die Analyse der entscheidenden Szene ein, ehe er das Lob der Interviewpartner von "Sky" an den Torschützen weitergab: "Der sieht das Fenster, nimmt den Ball mit und versenkt ihn auch. Wenn er das nicht macht, fällt der Pass keinem mehr auf."

Dass es überhaupt zu dem dramatischen Finish gekommen war, lag auch daran, dass die Hamburger ein wenig aus Nichts die Partie gedreht hatten. "Wenn man als Trainer draufschaut, hast du einen eigenen Einwurf an der Mittellinie und zwei Minuten später das Spiel hergegeben", fasste KSC-Coach Christian Eichner die überraschende Wendung im zweiten Durchgang zusammen. Besonders der zweite Treffer der Hanseaten, bei dem Robert Glatzel eine unfreiwillige Vorlage von Laszlo Benes ähnlich unfreiwillig ins Karlsruher Tor gebracht hatte, machte dem 40-Jährigen zu schaffen: "Das Kacktor des Wochenendes für mich."

Wir können als Klub gar nicht genug wertschätzen, so einen Spieler bei uns zu haben. Christian Eichner über Lars Stindl

Umso glücklicher zeigte sich Eichner hinsichtlich der finalen Idee von Stindl. Angesprochen auf die Qualitäten des Mittelfeldspielers kam er mehr aus dem Schwärmen nicht heraus: "Wir können als Klub gar nicht genug wertschätzen, so einen Spieler bei uns zu haben. Das war vom ersten Tag an ein richtiges Geschenk für uns." Dass Eichner und Stindl noch gemeinsam für den KSC auf dem Platz standen, erleichtere die Zusammenarbeit. "Wir müssen uns eigentlich nur anschauen und wissen, was der andere denkt."

Urteil von Stindl und Eichner unisono

Tatsächlich dachten die beiden auch nach dem Remis gegen den Aufstiegsaspiranten ganz ähnlich und lobten die Comeback-Qualitäten des Teams. "Ich habe eine Mannschaft gesehen, die versucht hat, den Ausgleich herzustellen", gab der Trainer vor. "Wir haben nicht aufgesteckt und sind vor allem fußballerisch dran geblieben", folgte sein Führungsspieler. Und so konnten beide mit der Punkteteilung leben, die Eichner Lust auf mehr macht: "Ich freue mich einfach auf die nächsten Wochen."