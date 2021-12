Eichner nach Rostock: "Dafür waren wir nicht gut genug"

Der Karlsruher SC feiert Weihnachten im gesicherten Mittelfeld der 2. Bundesliga. Trainer Christian Eichner äußerste sich zum verpassten Sieg gegen Rostock - aber auch zur gesamten bisherigen Saison.

Eichner wirkte auf der Pressekonferenz nach dem 2:2 gegen Hansa Rostock durchaus etwas angefressen ob der hergegebenen zwei Punkte. Gerade die Anfangsphase ärgerte den Coach, da bereits in der Vorwoche gegen Heidenheim der Start verschlafen worden war. "Wir haben scheinbar keine Lehren aus dem Spiel gezogen", so Eichner, der in der Schlussphase einen "verdienten Ausgleich für den Gegner" gesehen hatte - auch aufgrund der schwachen zweiten Hälfte seines KSC.

"Stehen völlig zurecht in diesem Bereich"

"Der Gegner hat mehr investiert und klarer Fußball gespielt. Das Glück hatten wir schon letzte Woche auf unserer Seite, dafür waren wir heute nicht gut genug", analysierte der Trainer der Karlsruher, die sich nach 18 Spieltagen mit 25 Punkten auf Rang zehn der Tabelle wiederfinden.

Angesichts der schwierigen personellen Lage eine gerechtfertigte Platzierung für die Eichner-Schützlinge? "Mit all den Rückschlägen, die wir das letzte halbe Jahr erlitten haben, haben wir insgesamt eine ordentliche, anständige erste Saisonhälfte gespielt. Wir stehen völlig zurecht in diesem Bereich."

"Der Kopf ist manchmal wichtiger als der Körper"

Der 39-Jährige hofft, dass sich die personelle Lage in den Weihnachtstagen verbessert und er in neuem Jahr wieder so gut wie aus dem Vollen schöpfen kann. Daher steigen die Badener auch - im Gegensatz zu vielen anderen Zweitligateams - erst im kommenden Jahr wieder in den Trainingsbetrieb ein.

"Der Kopf ist manchmal wichtiger als der Körper. Ich wünsche meinen Jungs, dass sie in voller Stärke zurück erscheinen. Daher haben wir entschieden, der Mannschaft das komplette alte Jahr freizugeben", so Eichner. Sein Trainerteam und er erwarten die Spieler erst am 2. Januar wieder am Trainingsgelände. Auftakt im neuen Jahr ist dann weniger als zwei Wochen später, am 15. Januar (20.30 Uhr) am Böllenfalltor.