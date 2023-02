Eichner nach KSC-Kraftakt: "Es lohnt sich, an diese Mannschaft zu glauben"

Spektakulär hat der Karlsruher SC im Duell mit der SpVgg Greuther Fürth die zuvor acht Spiele andauernde Sieglos-Serie beendet. Trainer Christian Eichner sprach ein Extralob an seine Co-Trainer aus - und richtete einen Appell an die Fans.

Viel schlechter hätte die Anfangsphase für den KSC bei dem 2:1-Erfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth nicht laufen können: Nach 22 Minuten köpfte Tim Breihaupt den Ball ins eigene Tor, drei Minuten später sah Stephan Ambrosius die zweite Gelbe Karte und flog vom Platz - die Partie schien gelaufen. Vor allem, weil die Karlsruher seit zuvor acht Partien nicht mehr als Sieger vom Platz gegangen waren.

"All-in"-Matchplan als Schüssel zum Erfolg

"Wenn du so eine Serie mitbringst, guckst du dich nach zehn Minuten an, hast dir wieder selber einen reingeköpft und weitere 15 Minuten später einen Mann weniger", ließ KSC-Coach Christian Eichner den Spielverlauf nicht ganz zeitgetreu Revue passieren. "Da sitzt du dann draußen und was ich da gedacht habe, weiß ich selber schon nicht mehr."

Dank eines Kraftaktes des nun Tabellenzwölften gab es am Ende für Karlsruhe dann doch noch ein Happy End. Neben seiner Mannschaft lobte Eichner auch explizit seine Co-Trainer, die trotz der Unterzahl den offensiven Matchplan der Hausherren verfolgt hätten und "All-in" gegangen seien: "Das war der entscheidende Move. Wir hatten das Gefühl: 'Da geht was', wir brauchen beide Stürmer", erklärte der Chefcoach. Deswegen habe man auf ein 4-3-2-System umgestellt und weiterhin Angriffsfußball gespielt. Was sich schließlich auszahlen sollte.

Klarer Auftrag in Halbzeit zwei war es, für Breithaupt und Ambrosius den Sieg zu holen. Christian Eichner

Nach dem Seitenwechsel sei vor allem die Einstellung seiner Mannschaft entscheidend gewesen: "Das 1:1 hat der Mannschaft Kraft und Glaube gegeben. Klarer Auftrag in Halbzeit zwei war es, für Breithaupt und Ambrosius den Sieg zu holen." Dass dann natürlich "mental und fußballerisch alles gepasst" habe, sei keine Selbstverständlichkeit: "Heute haben wir das Quäntchen Glück gehabt, was uns seit der Winterpause gefehlt hat", freute sich Eichner.

Appell an Fans: "Lohnt sich, an die Mannschaft zu glauben"

Am Ende appellierte Eichner noch einmal an die Fans: "Im Gesamtpaket war es ein verdienter Sieg. Karlsruhe hat gesehen, dass es sich lohnt, an diese Mannschaft zu glauben. Ich weiß, das ist nicht immer einfach. Man muss sich auch darauf einstellen, dass das Abstiegskampf ist. Wenn wir alle zusammenstehen und an diese Jungs glauben, bin ich überzeugt, dass wir es am Ende schaffen werden."