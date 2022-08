Eichner nach dem Kantersieg: "Darauf können sie sich gefasst machen"

Nach dem zweiten Sieg in Serie ist die Stimmung beim Karlsruher SC prächtig, dennoch warnt Trainer Christian Eichner vor zu viel Euphorie.

"Heute hat einfach alles gepasst: Der Spielverlauf ist heute auf unserer Seite gelegen, was in dieser Liga Gold wert ist", analysierte KSC-Trainer Christian Eichner in der Pressekonferenz nach dem 6:0 gegen Jahn Regensburg. Doch der Reihe nach: Wie der Trainer selbst zugab, brachte vor allem der frühe Kopfballtreffer durch Franke "eine breite Brust". Dank weiterer Tore von Nebel und Gondorf ging Karlsruhe erstmals in dieser Saison mit einem Vorsprung in die Pause, doch siegessicher wähnte sich der ehemalige Profi noch nicht.

"Wir wissen aus vergangenen Spielen, bei denen wir in der entgegengesetzten Situation waren, dass es auch bei einem 3:0-Rückstand noch Möglichkeiten gibt, an der Tür zu klopfen und, wenn der Gegner es zulässt, auch einzutreten", erklärte Eichner. "Daraus haben wir unsere Lehren gezogen und sind deshalb bei Wiederanpfiff auf dem Weg der ersten Hälfte gewesen", so der Trainer. Nach dem vierten Tor sei es seinem Team dann leicht gefallen, während beim Gegner nichts mehr funktionierte.

Eichner sieht den KSC im Soll

Durch den zweiten Sieg in Serie sei man mit sieben Punkten aus den ersten fünf Spielen im Soll, bilanzierte der 39-Jährige, ausruhen dürfe sich seine Mannschaft jedoch nicht. "Es wird meine Aufgabe sein, die Jungs daran zu erinnern, wieso wir zwei Spiele gewonnen haben", erklärte Eichner und schob mit einem Lachen hinterher: "Ich werde die Truppe kommende Woche herzlich im Training willkommen heißen - darauf können sie sich gefasst machen."

Du musst dieses Momentum so pflegen, als würdest du eine Frau erobern wollen. Christian Eichner

Es gehe nun darum, die Erfolgserlebnisse der letzten Wochen zu bestätigen und weiter hart zu arbeiten, sowohl in der kommenden Trainingswoche als auch im nächsten Heimspiel gegen Hansa Rostock (Samstag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker). "Du musst dieses Momentum so pflegen, als würdest du eine Frau erobern wollen - du musst investieren", gab der Trainer die Zielrichtung vor.