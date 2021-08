Eichner lässt "die Jungs von der Kette"

Der KSC empfängt den SV Werder Bremen, Trainer Christian Eichner will eine heiße Stimmung im Wildpark erzeugen und muss Innenverteidiger Robin Bormuth ersetzen.

Der Karlsruher SC ist mit sieben Zählern stark in die Saison gestartet, musste jüngst beim 0:0 in Sandhausen aber erstmals Federn lassen. Nun kommt am Samstag Bundesliga-Absteiger Werder Bremen (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker), das nach dem Pokal-Aus in Osnabrück auf eigenem Platz dem SC Paderborn mit 1:4 unterlag.

KSC-Chefcoach Christian Eichner aber warnt vor den Hanseaten. "Trotz der zahlreichen Abgänge haben sie eine hohe Qualität im Lager. Es ist ein Bundesligaabsteiger, der oben mitspielen will und wird."

"Es wird an uns liegen, was es für ein Spiel wird", sagt Eichner. "Wir müssen die Fans anzünden, damit wir mit einer tollen Stimmung im Rücken die Außenseiterrolle, die wir haben werden, annehmen können."

Eichner lässt seine Profis "von der Kette"

Das Anzünden ist natürlich nicht wörtlich zu nehmen, aber der Trainer möchte im Wildpark eine heiße Stimmung erzeugen. Damit das gelingt, will er seine Profis "von der Kette lassen". Eichner fordert Courage. "Vielleicht haben wir in Sandhausen in der Entscheidungsfindung den letzten Mut vermissen lassen. Das sind Attribute, die wir am Samstag zeigen wollen."

Gordon wird Bormuth ersetzen

Diese soll auch Routinier Daniel Gordon einbringen, der zu seinem Startelf-Debüt in dieser Saison kommen wird und bereits mit den Hufen scharrt. Der 36-Jährige ist nach dem Jochbeinbruch von Innenverteidiger Robin Bormuth erster Anwärter auf dessen für mehrere Wochen frei werdende Stelle. "Ich erhoffe mir, dass er an die Einsätze anknüpfen kann, die er letztes Jahr im Spätherbst hatte. Wenn er das annähernd wieder auf den Platz bekommt, werden wir sehr viel Freude mit ihm haben", so Eichner.