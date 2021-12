Eichner: "Hatten keinen einfachen Weg"

Der KSC hat durch den zweiten Heimsieg in Folge einen positiven Hinrunden-Abschluss gefeiert. Trainer Christian Eichner nutzte die Gelegenheit, um sich vor seine Mannschaft zu stellen.

KSC-Coach Christian Eichner ist mit der Punktausbeute in der Hinrunde zufrieden. imago images/Jan Huebner

"Wenn man mal ganz, ganz kurz innehält", so Eichner auf der Pressekonferenz der Badener nach dem hart erkämpften 3:2-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim, " hat die Mannschaft in den letzten sechs Monaten keinen einfachen Weg gehabt." Besonders das Verletzungspech war im vergangenen halben Jahr Dauergast im Wildpark, Eichner musste in der Hinrunde zwischenzeitlich unter anderem auf Robin Bormuth, Sebastian Jung, Marc Lorenz, Fabio Kaufmann, Leon Jensen, Kyoung-Rok Choi oder auf Marco Thiede verzichten.

"Das ist nicht so einfach für den KSC zu verkraften", sagte Eichner. Unter diesen Umständen zeigte sich der 39-Jährige mit der Ausbeute in der Hinrunde zufrieden. "Wir sind sehr, sehr dankbar, 24 Punkte gesammelt zu haben." Dass manche Beobachter mehr erwartet hatten, konterte Eichner umgehend: "Im übrigen, falls der eine oder andere unzufrieden ist, sind das nur zwei Zähler weniger als in den letzten beiden Jahren, wo scheinbar alles Weltklasse war."

Eichner hofft gegen Rostock auf Matchwinner Batmaz

Weltklasse war natürlich auch gegen den 1. FCH bei Weitem nicht alles, doch besonders mit der Phase nach der Pause war Eichner einverstanden. "Da haben wir uns das dritte Tor verdient und den Gegner von unserem Tor weggehalten. Danach haben wir gelitten." Gelitten hat auch Malik Batmaz, der zwar auf der einen Seite mit zwei Toren seine Farben auf die Siegerstraße schoss, sich aber bereits in Hälfte eins verletzte und zur Pause in der Kabine bleiben musste. Eichner hegt aber Hoffnungen, dass der Matchwinner zum Jahresabschluss am kommenden Sonntag gegen Hansa Rostock (13.30 Uhr) mitwirken kann. "Bei Malik habe ich die Erfahrung gemacht: 'Es tut weh, es geht aber auch schnell wieder weg.'"