Eichner happy: "KSC-Spiele müssen sich auch mal langweilig anfühlen dürfen"

Der Karlsruher SC zeigte beim 4:0 auf dem Betzenberg eine der besten Saisonleistungen. Trainer Christian Eichner freute sich vor allem über die torlose erste Halbzeit und die "hinzugewonnene Defensivlust" seiner Mannschaft.

Nach über 100 Tagen ist der KSC mal wieder ohne Gegentor geblieben - weil der Plan von Trainer Christian Eichner voll aufging. "Der FCK wollte uns locken, um über die schnellen Umschaltspieler für Gefahr zu sorgen. Das wussten wir", erklärte der 41-Jährige auf der Pressekonferenz nach dem 4:0-Auswärtserfolg in Kaiserslautern.

Die Badener ließen sich aber nicht locken, waren taktisch diszipliniert, dazu enorm engagiert. Eichner freute sich über eine "zähe und höhepunktarme" erste Halbzeit ohne Tore - zu oft hatte seine Mannschaft in dieser Saison schon Spektakel geboten: Mit 44 Toren und 40 Gegentoren liegt der KSC in der 2. Liga bei beiden Werten weit vorne.

"Das ist zu oft Unterhaltung pur. Ich höre zu oft, dass es Spaß macht, dem KSC zuzuschauen als neutraler Zuschauer", erzählte Eichner und forderte: "Wir müssen dahin kommen, dass sich Spiele vom KSC - vor allem auswärts - auch mal langweilig anfühlen dürfen."

"In Dinge investieren, die nicht so sexy sind"

Langweilig war es nach der Pause dank der brutalen Effizienz der Fächerstädter nicht mehr. Am Ende stand ein klares 4:0 für die Gäste. Beeindruckt war Eichner vor allem vom Abwehrverhalten: "Wir haben nach dem 2:0 eine hinzugewonnene Defensivlust verspürt, um das Ding zu Ende zu bringen und auch endlich mal zu null zu spielen", so der Coach. Das war seit dem 3:0-Sieg gegen Schalke 04 im Oktober nicht mehr der Fall gewesen.

Der Erfolg im Defensivbereich habe "nur marginal mit der Grundordnung zu tun", sondern vielmehr mit der "Haltung der Mannschaft und der einzelnen Spieler", erklärte Eichner. Man müsse immer "bereit sein, auch mal in Dinge zu investieren, die nicht so sexy sind" und durch die man erst auf Strecke auffällt, nicht in einer Situation. Dies ist seinem Team auf dem Betzenberg gelungen.

"Wir sollten das sehr demütig einschätzen", mahnte Eichner zwar, sprach aber auch von "Big Points. Der Gegner ist so nicht näher an uns herangerückt." Die neue Defensivlust sei nun der "Maßstab für die nächsten Wochen". Bestätigt werden soll die Leistung am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Aufstiegsaspirant SpVgg Greuter Fürth.