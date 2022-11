Eichner fordert: "Die letzte Geilheit vor dem Tor hochschrauben"

Nach vier Pflichtspielniederlagen in Serie sucht der Karlsruher SC den Weg zurück in die Erfolgsspur. Mit Änderungen in allen Bereichen.

Das jüngste 0:1 bei Hannover 96 war die dritte Punktspielpleite in Folge für den Karlsruher SC, dazu kommt das Aus im DFB-Pokal in Sandhausen. Doch dass sich ein Negativtrend, und damit negatives Denken, in den Köpfen der Spieler festsetzen könnte, das befürchtet KSC-Chefcoach Christian Eichner nicht: "So etwas kann ich mir auch einquatschen. Ich habe keine Mannschaft gesehen, der es an Selbstvertrauen mangelt", sagt er. "Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir schnörkelloser spielen."

"Die Liebe zum Verteidigen hochschrauben"

Der Trainer mahnt eine Steigerung in allen Bereichen an. "Wir müssen in beiden Strafräumen zulegen", sagte der 39-Jährige vor dem Spiel gegen Holstein Kiel am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker). Einerseits müsse "die Liebe zum Verteidigen über 90 Minuten wieder hochgeschraubt werden - in jedem kleinsten Detail." Andererseits müsse vorne "der letzte Pass besser kommen, der Abschluss klarer sein. Die letzte fußballerische Geilheit vor dem Tor muss hochgeschraubt werden."

Batmaz und Kaufmann sind wieder fit

Personell wird es Änderungen im Wildpark geben. Kapitän Jerome Gondorf fehlt den Badenern Gelb-Rot-gesperrt. Leon Jensen, der eine Schultereckgelenksprengung erlitten hat und Karlsruhes größter Pechvogel bleibt, muss ebenfalls zusehen. Malik Batmaz und Mikkel Kaufmann sind allerdings wieder fit. Die beiden Angreifer trainierten diese Woche komplett mit. Verteidiger Florian Ballas fehlte am Donnerstag aufgrund einer Magen-Darm-Erkrankung.

Gelingt dem Karlsruher SC der Turnaround, könnten die Badener - derzeit mit 17 Punkten Zehnter der Tabelle - die KSV (8., 20 Zähler) aufgrund der Tordifferenz überflügeln.