Mit gemischten Gefühlen geht der Karlsruher SC in die erste Partie am Sonntag beim SC Paderborn. Immerhin bei Patient Simone Rapp gibt es anscheinend neue Erkenntnisse.

Wo geht die Reise für den KSC in dieser Saison hin? Wovon die Fans träumen, dürfte klar sein. Etwas nüchterner sieht es KSC-Trainer Christian Eichner. "In dieser ausgeglichenen Liga gibt es viele Klubs, die aufsteigen können: Bielefeld, Fürth, St. Pauli, Darmstadt, Hamburg, Hannover, Nürnberg und Paderborn - alle", nennt Eichner fast die halbe Liga. Und der KSC, der in der letzten Saison als Zwölfter ankam? "Wir gehören nicht dazu, unser Ziel ist der Klassenerhalt."

Vielleicht liegt die defensive Einschätzung ja auch an der durchwachsenen Vorbereitung und den vielen Verletzungssorgen vor dem Saisonstart. Entmutigen lassen möchte sich der 39-Jährige allerdings davon nicht. "Wir freuen uns auf den Auftakt, der uns gleich einen ambitionierten Gegner beschert hat", sagte Eichner vor dem Auswärtsspiel der Badener beim SC Paderborn am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Es gelte, an die Verletzungsthematik nun einen "Haken dran" zu machen, so Eichner. "Fakt ist, dass uns Qualität fehlt. Aber unser Vertrauen gilt zu 100 Prozent den Jungs, die aktuell da sind."

Neben Stammtorhüter Marius Gersbeck, den Abwehrspielern Christoph Kobald, Daniel O'Shaughnessy, Felix Irorere und Sebastian Jung sowie Mittelfeldmann Kyoung-Rok Choi fehlt dem KSC mittlerweile auch der vom FC Vaduz verpflichtete Mittelstürmer Simone Rapp. Der Ausfall des 1,93-Meter-Mannes, bei dem unter der Woche ein Bandscheibenvorfall festgestellt wurde, sei ein "extrem herber Verlust", sagte Eichner.

Kehrt Rapp doch schon deutlich früher zurück?

Womöglich kehrt Rapp aber schneller auf den Platz zurück als zunächst prognostiziert, denn es gibt neue Erkenntnisse. Man habe sich eine weitere Meinung von einem Arzt aus Zürich eingeholt, sagte Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer. Der Angreifer müsse zwar definitiv operiert werden. Im Optimalfall fehle er danach aber nur vier bis sechs Wochen statt zwei bis drei Monate.

Wie er in Paderborn taktisch auf Rapps Ausfall reagieren wird, ließ Trainer Eichner offen. Der vom FC Kopenhagen ausgeliehene Stürmer Mikkel Kaufmann habe seine Adduktorenprobleme auf jeden Fall überwunden und stehe definitiv im Kader, kündigte der 39-Jährige an.

KSC rechnet mit zwei Millionen Euro Verlust

Für die kommende Saison rechnet der Traditionsverein mit einem Verlust von zwei Millionen Euro. "Wir planen mit Einnahmen von rund 26 Millionen und haben Ausgaben geplant von 28 Millionen Euro", sagte Geschäftsführer Michael Becker. Der Hauptgrund dafür sei, dass die mit dem Logen- und Hospitality-Bereich so einnahmerelevante Westtribüne des neuen Stadions wohl erst zur Saison 2023/2024 fertiggestellt wird. Das Budget für den Profibereich sei im Vergleich zur vorherigen Spielzeit um rund zwei Millionen Euro erhöht worden, so Becker. 90 Prozent davon würden direkt in den Lizenzspielerkader fließen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe die Corona-Krise dem KSC einen Einnahmenverlust von rund einer Million Euro beschert, berichtete der 37-Jährige. In Summe werde man aber einen Gewinn erwirtschaften. Mehreinnahmen habe es unter anderem durch das erfolgreiche Abschneiden der Badener im DFB-Pokal (Viertelfinale), den Werbungsbereich und beim Merchandising gegeben.