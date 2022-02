Eichner: "Die Spiele, über die man in einigen Jahren sprechen wird"

Der Karlsruher SC könnte mit einem Sieg gegen den Hamburger SV erstmals seit 25 Jahren wieder das DFB-Pokal-Halbfinale erreichen. Die wohl einmalige Chance ist dem Team bewusst.

Im einzigen Zweitliga-Duell des DFB-Pokal-Viertelfinals gastiert der Karlsruher SC beim Hamburger SV. Die Gäste haben gute Erinnerungen an Pokalspiele gegen den HSV: In den bisherigen fünf DFB-Pokal-Begegnungen zwischen den beiden Teams gingen die Badener viermal als Sieger vom Platz, jedoch hat immer die Heim-Mannschaft gewonnen. KSC-Trainer Christian Eichner hätte sicherlich nichts dagegen einzuwenden, die gute Statistik weiter auszubauen. Da die Badener zuletzt 1997 in einem Halbfinale standen, bezeichnet der Coach das Spiel als "historische Chance" - dies sei seinem Team auch bewusst: "Uns muss keiner darauf hinweisen, was für eine Riesenchance das ist", so der 39-Jährige.

Des Weiteren verriet Eichner, dass er seiner Mannschaft am Sonntag mitgeteilt habe, dass "wahrscheinlich keiner mehr so eine Chance in seinem Leben bekommen wird". Allerdings widersprachen zwei Spieler dem Trainer: Sowohl Daniel Gordon als auch Marc Lorenz standen schonmal im Kader eines Pokal-Halbfinalisten. Dennoch wird das Viertelfinale beim HSV sicherlich auch für die beiden Routiniers eine besondere Partie werden. "Das sind ja meistens die Spiele, über die man in einigen Jahren sprechen wird", weiß Eichner.

Eichner hebt die besondere Spielweise des HSV hervor

Der Coach erwartet eine Partie auf Augenhöhe. Unter seiner Regie seien es "immer enge Spiele" gewesen. Dies verdeutlicht auch der Direktvergleich: Die vergangenen beiden Pflichtspiele endeten mit einem Remis. Obwohl der KSC den HSV in diesen Begegnungen ärgern konnte, sieht Eichner die Hausherren in der Favoritenrolle. Aus seiner Sicht ist das Auftreten der Hamburger einzigartig: "Das ist eine besondere Spielweise, eine besondere Spielidee, die ist total unterhaltsam, wenn ich sie aus Fan-Sicht anschaue", erklärte der Fußballlehrer, der auch gleichzeitig zugab, dass es ihn anstrengt den kommenden Gegner zu analysieren.

Wir brauchen Leidensfähigkeit und müssen eine hohe Frusttoleranz an den Tag legen. Wir müssen dem Gegner in gewissen Bereichen auf die Nerven gehen. Christian Eichner

Allerdings sieht er in der "total auf Dominanz ausgelegten" Spielweise auch Vorteile für seine Mannschaft. Es sei bekannt, dass seine Mannschaft gut gegen den Ball arbeiten könne. Neben dieser Stärke werden am Mittwoch aber noch weitere Attribute gefordert sein: "Wir brauchen Leidensfähigkeit und müssen eine hohe Frusttoleranz an den Tag legen. Wir müssen dem Gegner in gewissen Bereichen auf die Nerven gehen", erläuterte der Karlsruher Trainer.

Kobald ist rechtzeitig fit

Einer, der die gegnerischen Stürmer nerven kann, ist Christoph Kobald. Der Innenverteidiger trainierte nach seiner Verletzung am rechten Oberschenkel am Montag wieder mit der Mannschaft und könnte für seinen Schalke-Vertreter Gordon zurück in die Startaufstellung rutschen. Während der Abwehrspieler die Einheit auf dem Platz absolvierte, wurde Lucas Cueto geschont. Trotz der Sprunggelenksverletzung, wegen der der Offensivspieler zwei Tage pausiert hat, ist er laut Mannschaftsarzt einsatzfähig.