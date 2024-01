Eichner: "Der Wahnsinn geht wieder los"

Der Karlsruher SC startet mit einem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück in die Rückrunde. Nach starker Vorbereitung blickt Coach Christian Eichner dem Re-Start optimistisch entgegen.

"Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung und extrem große Freude bei der Arbeit mit der Mannschaft", zog Eichner rückblickend ein sehr positives Fazit. Kann er auch, denn schließlich war die Testspielbilanz mit drei Siegen makellos, so dass der Coach auch aufgrund zuletzt fünf ungeschlagener Pflichtspiele dem Duell gegen Osnabrück am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) optimistisch entgegenblickt und seine Mannschaft voller Selbstvertrauen weiß.

Ich gehe davon aus, dass beide Mannschaften auf Sieg spielen werden. Christian Eichner

Vor dem Gegner, der mit mageren neun Punkten das Tabellenende ziert, warnt der 41-Jährige nichtsdestotrotz: "Osnabrück hat vor Weihnachten mit zwei Unentschieden (1:1 gegen St. Pauli, 0:0 bei Hertha, Anm. d. Red.) noch Ausrufezeichen gesetzt. Außerdem haben sie sukzessive ihre Geschwindigkeit in der Offensive aufs Feld bekommen." Er betonte auch den Zusammenhalt beim Schlusslicht und lobte seinen Trainerkollegen Uwe Koschinat, der den glücklosen Tobias Schweinsteiger abgelöst hatte: "'Koschi' hat für einen Art Neustart gesorgt."

Auch deshalb und aufgrund des Drucks, der mit schon acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz auf den Niedersachsen lastet, ist Eichners Erwartungshaltung klar: "Osnabrück wird direkt versuchen, in die Punkte zu kommen." Gleichzeitig definierte er die Zielsetzung für sein Team, nämlich den Abstand um "drei Punkte anwachsen zu lassen". Kurzum: "Ich gehe davon aus, dass beide Mannschaften auf Sieg spielen werden."

Personell hat der Ex-Profi vor allem in der Innenverteidigung die Qual der Wahl: Aus vier mach' zwei, lautet hier das Motto. Mit Robin Bormuth, Marcel Franke, Marcel Beifus und Christoph Kobald ist die Konkurrenz groß. Wer das Pärchen in der Abwehrzentrale sein wird, stehe noch nicht fest, meinte Eichner.

Stindl wenn überhaupt in der Jokerrolle

Nicht dabei sein kann Leon Jensen (Gelbsperre). Einem Startelfeinsatz von Lars Stindl, dessen Verletzung (Hämatom in der Wade) sich gebessert hätte, erteilte der Coach quasi eine Absage, schließlich habe der Routinier kaum Trainingseinheiten und gar keinen Testspieleinsatz zu verzeichnen. Zudem müsse "man schon immer schauen, dass man die Jungs, die fleißig unterwegs waren, auch belohnen kann". Einer Jokerrolle des Offensivspielers steht Eichner aufgeschlossen gegenüber: "Wenn Lars grünes Licht geben würde, wüsste ich nicht, was dagegen spräche, einen Spieler seiner Qualität auf der Bank zu haben für eine Situation, in der man ein Tor braucht."