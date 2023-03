Eichner bremst: "Auch gegen den HSV gibt es nur drei Punkte"

Beim KSC läuft es aktuell richtig rund, das war auch gegen den HSV zu sehen. Coach Christian Eichner freut sich über den Moment, weiß die Situation aber richtig einzuschätzen.

Der KSC spielte am Sonntag gegen den Hamburger SV eine furiose erste Hälfte. 3:0 stand es zur Pause, Karlsruhe hätte auch durchaus einige Tore mehr machen können. "Den größten Vorwurf, denn sich die Mannschaften machen muss, ist, dass sie nicht 4:0, 5:0 oder 6:0 zur Pause geführt hat", sagte auch Coach Christian Eichner auf der Pressekonferenz nach der Begegnung.

In Summe war der Coach aber natürlich hochzufrieden mit dem 4:2 gegen den großen Aufstiegsfavoriten in der 2. Liga. "Das war ein hochverdienter Sieg meiner Mannschaft. Sie hat über 45 Minuten überragend all das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir wussten, dass wir im Umschaltspiel Chancen en masse bekommen können, wenn wir uns clever verhalten auf erster Linie. Entscheidend ist gegen den HSV dann, dass du dich belohnst."

KSC hat "das Momentum"

Nach der Pause kamen die Rothosen zwar nochmal auf und durch einen Doppelpack von Robert Glatzel auf 2:3 ran, aber die Hausherren machten mit dem vierten Treffer alles klar und brachten diesen in Summe hochverdienten Sieg über die Zeit. Es war bereits der fünfte Dreier in Serie für den KSC. "Das Momentum ist aktuell in Karlsruhe", weiß auch Eichner.

Aber der Coach und seine Jungs können den aktuellen Lauf durchaus richtig einordnen. "Wir tun gut daran, uns in den Kopf zu holen, dass es auch gegen den HSV nur drei Punkte gibt. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt mehr, wenn ich so das drumherum erlebe", so der 40-Jährige, der versicherte: "Wir werden es sehr gut einschätzen und am Freitagabend um halb sieben, ich befürchte bei leichtem Schneefall, auf der Ostalb (Gastspiel in Heidenheim, d.Red.) wieder wissen, dass es weitergeht in der 2. Liga."