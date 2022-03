Eichner baut auf Gersbeck "bis zum Klassenerhalt"

An Aue hat Marius Gersbeck keine guten Erinnerungen - trotz seiner Handgelenksprobleme wird der Karlsruher Stammkeeper im Erzgebirge aber im KSC-Tor stehen.

Keine guten Erinnerungen: KSC-Torwart Marius Gersbeck in der Hinrunde gegen Aue. imago images/Picture Point LE

Im Hinrunden-Duell des KSC gegen die Sachsen lief die 80. Minute, die Badener führten scheinbar sicher 2:0 - und dann kam dieser weite Ball, den Gersbeck klären wollte, dabei aber Aues Joker Omar Sijaric abräumte. Für den 26-jährigen Keeper gab es glatt Rot, Ersatztorwart Markus Kuster sprang ein und musste beim nachfolgenden Freistoß die Kugel ohne jede vorherige Berührung aus dem Netz holen.

Kuster bekommt nur zwei Spiele - Gersbeck unter Eichner gesetzt

Karlsruhe siegte in Unterzahl knapp mit 2:1 - Kuster vertrat den gesperrten Gersbeck beim nachfolgenden Spiel in Düsseldorf (1:3, kicker-Note 3). Es waren die einzigen beiden Saisoneinsätze für den Österreicher, ansonsten ist Gersbeck unter KSC-Trainer Christian Eichner gesetzt. Zwar musste der frühere Herthaner und Osnabrücker (69 Drittliga-Spiele) nach seinem Wechsel nach Baden im Sommer 2019 eine ganze Saison hinter Benjamin Uphoff auf der Bank schmoren, aber zu Eichners erster vollständiger Spielzeit 2020/21 war er dann unumstritten.

Und diese Wertschätzung sprudelte auch am Donnerstag aus Eichners Mund, als er auf der Spieltags-Pressekonferenz klarstellte, dass Gersbeck spielen wird trotz der schon länger anhaltenden Probleme mit dem Handgelenk. "Wir setzen uns mit dieser Thematik schon seit ein paar Wochen auseinander", erklärte der Coach, "aber die Nachuntersuchung war wichtig, um einen neuen Status quo zu erhalten." Das Ergebnis der Untersuchung bekräftigte Eichner darin, Gersbeck weiter ins Tor zu stellen, und zwar so lange "bis der Klassenerhalt erreicht ist".

Die Nachuntersuchung war wichtig, um einen neuen Status quo zu erhalten. Christian Eichner

Gut möglich, dass Gersbeck dann doch bald seine Ruhepause erhält, denn mit einem Dreier in Aue am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wären die Badener bei 37 Punkten angelangt und hätten den Vorsprung auf den Tabellensiebzehnten aus dem Erzgebirge dann auf 18 Punkte ausgebaut (bei dann noch 21 zu vergebenden Zählern).

Letzter Sieg in Aue mit Buckley und Iashvili

Statistisch gesehen hingen die Trauben für die Karlsruher in Aue in den vergangenen Jahren aber immer sehr hoch, das letzte Erfolgserlebnis datiert vom 7. August 2011, als Alexander Iashvili, Delron Buckley & Co. die Auer mit 2:0 schlugen. Die Auer werden diese positive Serie als Motivationshilfe gerne annehmen, denn für den FCE ist es fast schon ein Endspiel, um doch noch Platz 16 zu erreichen.