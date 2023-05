Eichner äußert seinen Unmut über "falsche" und "schlechte Entscheidungen"

Der Karlsruher SC hat am Wochenende bei Holstein Kiel verloren und sich von den Norddeutschen in der Tabelle überholen lassen. Coach Christian Eichner war aufgrund des Auftritts sehr unzufrieden.

Der Samstagmittag war nicht der des Karlsruher SC. Die Badener zeigten bei Holstein Kiel (1:2) nicht gerade ihre beste Leistung. Die KSC-Spieler waren "nicht komplett auf der Höhe", erklärte Coach Christian Eichner leicht angefressen auf der anschließenden Pressekonferenz.

"Mega ärgerlich" fand Eichner, dass sein Team nicht auf Betriebstemperatur gekommen war, "es haben ein paar Kleinigkeiten gefehlt, um das Spiel erfolgreich zu bestreiten". In seiner Analyse wurde der ehemalige Verteidiger genauer.

Nicht nur "die Tiefe" hinten ist nicht rechtzeitig aufgenommen worden

Während die KSV "überragend verteidigt" habe - sie "haben in 90 Minuten kaum Torchancen zugelassen und über ihr Offensivpotenzial das Spiel verlagert" -, war der KSC fahrig unterwegs, so Eichner. Zwar sei die Mannschaft zum "extremen Verteidigen" gezwungen gewesen, doch dies sei nicht der einzige Grund dafür, dass die Spielanteile weitgehend beim Gegner lagen.

Eichner ärgerte sich darüber, wie sein Team verteidigt hatte. Vorm Elfmeter-Gegentor beim 0:1 "haben wir nicht rechtzeitig die Tiefe aufgenommen" - prompt lag man infolge eines einfachen langen Balles zurück. In der zähen Partie hätte Marvin Wanitzek laut seinem Coach zudem das 1:1 "machen können oder müssen", im Eins-gegen-eins scheiterte dieser kurz nach Wiederanpfiff aber an KSV-Keeper Thomas Dähne.

Flanken ins Nichts sind Eichner ein Dorn im Auge

Zu allem Überfluss resultierte das vorentscheidende 0:2 für Eichner aus einem "Ballverlust - dann war das Spiel gefühlt vorbei". Auch weil der KSC in der abschließenden Phase "stellvertretend für das ganze Spiel extrem viel den Ball in den ungefährlichen Bereichen völlig unvorbereitet geflankt" hatte, monierte Eichner. Die schwachen, planlosen Angriffe ins Nichts seien unüblich, doch mit diesen "falschen" und "schlechten Entscheidungen" sei der Sieg gegen defensiv gutstehende Hausherren nicht möglich gewesen.

Am Ende stand eine Niederlage in Kiel, die Eichner allen voran aufgrund der Leistung ärgerte, einen knappen Ausgang hatte er schon zuvor erahnt. Nun müsse der Blick schnell nach vorne gerichtet werden - auf das Derby gegen den seit vier Spielen sieglosen 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Für dieses erwartet Eichner eine Reaktion. "Fast alle Mann" sind - Stand jetzt - fit.