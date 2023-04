Eichner adelt Wanitzek: "Einer der besten Mittelfeldspieler der Liga"

Mit zwei Toren und zwei Vorlagen entschied Marvin Wanitzek die Partie gegen Arminia Bielefeld für seinen KSC. Coach Christian Eichner freute sich über den Sieg und den Zuschauerzuspruch, hatte aber auch Kritikpunkte.

Es war ein turbulentes Spiel, das der Karlsruher SC am Sonntagnachmittag im heimischen Wildparkstadion gegen Arminia Bielefeld für sich entschied. Nach vier eigenen Treffer im zweiten Durchgang gewann der KSC mit 4:2. Christian Eichner war sich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel bewusst, dass das durchaus hätte anders ausgehen können.

Schon vor der Partie habe der Coach "gar kein so gutes Gefühl" gehabt, nachdem Erkältungen und Personalwechsel der Mannschaft unter der Woche zu schaffen machten. "Du musst in solchen Spielen einfach mal deine erste Chance nutzen", erklärte Eichner. Doch Christoph Kobald verpasste per Kopf. Kurz darauf klingelte es auf der Gegenseite zum 0:1.

Auch im Anschluss sah der Trainer, wie seine Mannschaft im Spielaufbau immer wieder "fehlerhaft agierte". Bis zur 60. Minute hätte es demnach "1:4 stehen müssen", resümierte der 40-Jährige. Doch die Arminia verpasste zu erhöhen und so sorgte Eichners Doppelwechsel für die Wende. Simone Rapp, der unmittelbar nach seiner Einwechslung traf, und Lucas Cueto, der kurz darauf einen Elfmeter rausholte, haben "das Spiel gedreht und in eine gewisse Richtung gelenkt", erklärte Eichner.

"Inhaltlich müssen wir da zulegen"

Mikkel Kaufmann erhöhte und so stand es statt 1:4 plötzlich 3:1. "Es sind Kleinigkeiten, um so ein Zweitligaspiel nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch insgesamt völlig auf den Kopf zu stellen", analysierte der ehemalige Bundesliga-Profi (139 Spiele). Geärgert habe ihn allerdings, dass die Bielefelder durch einen Abschluss von Bryan Lasme ins kurze Eck noch einmal rankamen. "Ich muss die Beine zulassen, das kurze Eck blocken, dann kann er da nicht reingehen", kritisierte er das Defensivverhalten. "Inhaltlich müssen wir da zulegen."

Doch ein "glorreicher Auftritt" von Marvin Wanitzek, der seinen perfekten Nachmittag (zwei Tore, zwei Vorlagen, kicker-Note: 1,0 und Spieler des Tages) mit eine Traumtor krönte, brachte die Entscheidung. "Das ist einer der besten Mittelfeldspieler dieser Liga", lobte Eichner den Mann, der in allen 18 Partien in der Startelf stand und bereits zehn Tore und elf Vorlagen beisteuerte.

Für die finalen Spiele der Saison hofft Eichner weiterhin auf einen großen Fan-Zuspruch. Über 21.000 Fans, knapp 3.000 mehr als im Saison-Schnitt, verfolgten das Spektakel. "Jeder in Karlsruhe hat gesehen, dass es sich lohnt, eine Karte für diese Mannschaft zu kaufen", freute sich der Coach.

Am kommenden Spieltag müssen die Karlsruher, aktuell auf Platz neun, aber erstmal auswärts ran. Schon am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es zu Spitzenreiter Darmstadt 98.