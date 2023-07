Eibl kann bei der DJK Vilzing variabel agieren

Das 5:3 beim 1. FC Nürnberg II ist wenige Tage her, und mehr und mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass die DJK Vilzing in dieser Saison eine Mischung gefunden hat, die für Trainer Josef Eibl einige Möglichkeiten parat hält.

MEHR ZUR REGIONALLIGA BAYERN Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Bei der DJK Vilzing, nach wie vor einziger Regionalligist aus der Oberpfalz, gibt es Parallelen zum Saisonauftakt 2022.: Wieder mussten die Mannen von Trainer Josef Eibl auswärts ran, wieder bei einer zweiten Mannschaft, damals beim FC Augsburg II, wo mit 3:2 gewonnen wurde. Dieses Mal hieß der Gegner 1. FC Nürnberg II und erneut konnten die Huthgarten-Kicker siegen, dieses Mal mit 5:3. In Augsburg hatte Jim-Patrick Müller einen Elfmeter verschossen, dieses Mal vergaben Neuzugang Marco Pledl und Andreas Jünger vom Punkt. Dafür traf DJK-Torwart Maximilian Putz mit einem Schuss aus dem eigenen Strafraum, der einmal aufsprang, zum zwischenzeitlichen 3:0. "Ich habe in der U 19 im Sturm gespielt und damals in meiner letzten Saison 20 Tore erzielt. Ein Tor als Torwart bei den Herren ist mir noch nie gelungen", freute sich der 33-Jährige über sein Premierentor.

Vilzing zeigte bei der U 23 des Club eine stabile Leistung und das hatte sich bereits in der Vorbereitung angedeutet. Coach Eibl musste sein favorisiertes 4-2-3-1-System aufgeben, weil ihm die Außenbahnspieler dazu fehlen. Denn mit Sebastian Niedermayer (Burghausen) und Fabio Pirner (Bayreuth) haben zwei Spieler für diese Position den Verein verlassen. Weil mit Paul Grauschopf (SV Donaustauf) und Jakob Zitzelsberger (Kickers Offenbach) zwei Defensivkräfte geholt werden konnten, die sich beide einen Stammplatz erkämpft haben, lässt Eibl nun eine 3-5-2-Formation spielen. "Wir sind da variabel, können das System auch während des Spiels anpassen", sagt Eibl.

Stabiler bei Standards

Beim "kleinen Club" passte das schon sehr gut. Mit Pledl (SV Bischofsmais), der schon beim SV Schalding-Heining Regionalliga gespielt hat, rückte ein weiterer Neuer in die Anfangsformation. Dem 22-Jährigen gelang prompt ein Treffer, Grauschopf sogar zwei. Wichtig ist Eibl: "Wir stehen defensiv besser als in der vorigen Saison, als wir vor allem bei Standards sehr anfällig waren", sagt der DJK-Chefanweiser, der nebenbei in Barsinghausen die Ausbildung für die A-Lizenz absolviert.

Lange hielt Vilzing in Nürnberg hinten die Null, musste dann aber binnen zehn schläfrigen Minuten sogar in Überzahl drei Gegentreffer hinnehmen. "Das darf uns nicht passieren. Das zeigt, dass noch nicht alle Abläufe zu 100 Prozent passen", so Eibl. Die Abwehrkette steht nichtsdestotrotz mit Chef Zitzelsberger und den Außen Mario Kufner (rechts) und Lukas Schröder (links). Der junge Innenverteidiger Elija Härtl (21), vom Nachbarn SpVgg Hankofen-Hailing gekommen, zeigte, als er in der zweiten Halbzeit rein kam, dass er jederzeit einen Posten in der Defensivkette übernehmen kann. Im Moment fehlt noch Nico Dantscher wegen einer Meniskusblessur , aber das bereitet Eibl weniger Sorgen, weil er genügend Auswahl an Abwehrspielern hat.

Vorne spielt derzeit neben Torjäger Jünger, 20 Treffer in der Vorsaison, der ein Probetraining beim FC Ingolstadt 04 absolviert hat, der bereits mehrfach erwähnte Pledl. Aber hier kann Eibl auch Benedikt Fischer (vom SSV Jahn Regensburg II gekommen) aufbieten. In der Vorbereitung spielte auch Jim-Patrick Müller neben Jünger. Mit Felix Brunner (aus der U 19 des FC Ingolstadt) und Martin Kauschinger stehen zudem zwei Talente Gewehr bei Fuß. Also hat Eibl auch offensiv mehrere Alternativen. Auf den Flügeln sind mit Tobias Hoch (rechts) und Martin Tiefenbrunner (links) die Positionen erst einmal vergeben. Aber bei einem Kader von derzeit 21 Feldspielern drängen sicherlich immer wieder Spieler nach, zudem soll vermutlich noch ein Angreifer verpflichtet werden.