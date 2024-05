EHV Aue findet Stefansson-Nachfolger

Der designierte Zweitliga-Absteiger EHV Aue ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Olafur Stefansson fündig geworden - und hat einen neuen Cheftrainer für die kommende Saison präsentiert.

Philipp Braun wird neuer Cheftrainer des künftigen Handball-Drittligisten. Er hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben, teilte der EHV Aue auf seiner Homepage mit.

Der 35-jährige Braun ist schon seit elf Jahren im Verein, arbeite zunächst im Nachwuchs und gehörte in den letzten fünf Jahren zum Trainerteam der 1. Mannschaft. Seit zweieinhalb Jahren arbeitet er als Co-Trainer. Parallel dazu trainierte er das Juniorteam, welches in dieser Saison den Sachsenmeister- und Sachsenpokal-Titel holte.

Swat: "Optimale Lösung"

"In zahlreichen Gesprächen der letzten Wochen hat sich gezeigt, dass er für uns die optimale Lösung ist. Er kennt den EHV in- und auswendig, kennt die 2. und 3. Liga und weiß aus der letzten Saison, wie sich aufsteigen anfühlt. Zusammen mit Marco Diener und Michael Hilbig wird er die Mannschaft zu einem echten Team formen und weiterentwickeln", so Stephan Swat, der Sportliche Leiter.

Auch die weiteren Schlüsselpositionen im Trainerteam sind besetzt: Marco Diener, der bisherige Coach der A-Jugend, wird Co-Trainer. Michael Hilbig bleibt Torwarttrainer.