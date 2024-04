EHV Aue bindet Eigengewächs

Der feststehende Zweitliga-Absteiger EHV Aue treibt die Planung für die Drittliga-Saison weiter voran - und hat nun ein Eigengewächs weiter an sich gebunden.

Der 21-jährige Daniel Sova verlängerte seinen Vertrag im Erzgebirge um zwei Jahre, teilte der Verein auf seiner Homepage mit. "Wir freuen uns, dass sich Daniel für uns entschieden hat. Er ist ein talentierter junger Spieler, der sich bei uns weiterentwickeln wird und eine Stütze der Mannschaft werden kann", meint EHV-Geschäftsführer Rüdiger Jurke.

Vom Dessau-Roßlauer HV kommt zudem Paul Bones für den Rückraum (wir berichteten). "Wir freuen uns, mit Paul und Daniel zwei junge und sehr talentierte Spieler für RM und RL an uns binden zu können. Beide Jungs brennen für die Aufgabe und wollen so schnell als möglich zurück in Liga 2", so Stephan Swat, Aues Sportlicher Leiter.