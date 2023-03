Ehrung für Schick - und eine schlechte Nachricht

Erst die gute Nachricht: Patrik Schick, Mittelstürmer von Bayer 04 Leverkusen, ist zu Tschechiens Fußballer des Jahres 2022 gewählt worden. Die Schlechte: Der Angreifer wird aufgrund einer hartnäckigen und wiederkehrenden Leistenverletzung dem Bundesligisten noch länger fehlen. Für sein Comeback lässt er sich nun in seiner Heimat bei einem Spezialisten behandeln.

Bei der Gala im Hotel Hilton Prague wurde Patrik Schick am Montagabend ausgezeichnet, obwohl er bislang auf eine verkorkste Saison mit Formkrise und Verletzungspech zurückblickt. Der Bayer-Profi wurde mit 672 Stimmen vor Antonin Barak (Hellas Verona, jetzt AC Florenz, 456 Stimmen) und Jindrich Stanek (FC Viktoria Pilsen, 455) erneut zum Fußballer des Jahres in Tschechien gewählt worden.

Sein Leverkusener Teamkollege Adam Hlozek landete mit 156 Stimmen auch Platz 5 hinter England-Legionär Tomas Soucek (West Ham United, 452).

"Mit meiner Verletzung sieht es nicht gut aus"

Doch das war es dann auch mit den positiven Neuigkeiten um Schick. Denn Leverkusens Torjäger erklärte bei der Veranstaltung, dass er aufgrund seiner Leistenprobleme noch länger ausfallen werde. Seit Anfang November hatte er wegen der Verletzung aussetzen müssen und wurde nach sechs Kurzeinsätze zwischen Mitte Februar und Anfang März nun Ende vorletzter Woche zu einer erneuten Pause gezwungen.

"Mit meiner Verletzung sieht es nicht gut aus", gab Schick in Prag einen Einblick in seinen Gesundheitszustand, "doch ich hoffe, in drei bis vier Wochen wieder auf dem Platz zu stehen". Diesen Worten zufolge könnte der Mittelstürmer, der in der vergangenen Saison in insgesamt 27 Bundesliga-Spielen 24-mal getroffen hatte, aber in der aktuellen Spielzeit erst auf drei Liga-Tore kommt, wohl frühestens Mitte April wieder eine Option für Trainer Xabi Alonso darstellen. Wenn überhaupt.

Im Idealfall wäre Schick damit zwar im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Union Saint-Gilloise am 13. April oder in der Partie beim VfL Wolfsburg (16. April) wieder ein Kandidat für das Spieltagsaufgebot. Doch angesichts der Leidensgeschichte des Nationalspielers darf man skeptisch sein, wann der Linksfuß wirklich wieder ein echter Faktor für Bayer 04 werden kann. Schließlich würde der Knipser selbst bei vollständiger Genesung bis Anfang April auf fünf Monate ohne beziehungsweise ohne regelmäßige Matchpraxis zurückblicken.

"Es hängt nicht nur an mir"

Schick selbst ist sich offenbar genauso unsicher, wann es wirklich mit seinem Comeback klappt. Auf die Frage, ob er in vier Wochen denn spielen oder nur wieder trainieren könne, erklärte er, das könne er nicht sagen. Er habe im Kopf den Plan, in vier Wochen zurück zu sein, aber "es hängt nicht nur an mir", so der Angreifer.

Aktuell lässt sich dieser in seiner Heimat von dem international angesehenen Physiotherapeuten Pavel Kolar behandeln. Dem Tschechen vertrauen auch Sportgrößen aus anderen Sportarten wie der ehemalige Weltklasse-Eishockeyspieler Jaromir Jagr oder der serbische Tennis-Gigant Novak Djokovic. Jetzt soll er Schick endlich wieder auf die Beine helfen.