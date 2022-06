"Ehrliche Loyalität zum Verein": Aue verlängert mit Nazarov

Dimitrij Nazarov bleibt Erzgebirge Aue treu: Der 32-Jährige hat seinen laufenden Vertrag bis 2024 mit Option verlängert.

"Die Vertragsverlängerung mit Dimitrij Nazarov war einer der wichtigsten Punkte in unserer Kaderplanung", sagt FCE-Präsident Helge Leonhardt auf der Vereinswebsite, "er hat Herz und Verstand und beweist eine ehrliche Loyalität zum Verein." Dazu schätzt Leonhardt die "hohe fußballerische Qualität" des Stürmers.

Aues neuer Cheftrainer Timo Rost freut sich über die Verlängerung mit Nazarov: "In unseren Gesprächen hat er mir ganz klar signalisiert, dass er mit all seiner Erfahrung und seinem Können mithelfen will, unseren Verein sportlich wieder nach vorn zu bringen."

Der 32-Jährige ist im Sommer 2016 vom Karlsruher SC zu den Veilchen gewechselt und konnte bisher in 183 Spielen 38 Tore erzielen. Zuvor spielte Nazarov für die Zweitvertretungen des 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Frankfurt in der Regionalliga, ehe er sich dem damaligen Drittligisten Preußen Münster anschloss. Ein Jahr später folgte der Wechsel zum KSC.