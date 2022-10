Ehrgeiziges Projekt fortsetzen: Pioli verlängert bei Milan

AC Mailand und Stefano Pioli dehnen ihre Zusammenarbeit weiter aus. Der Meistertrainer verlängert seinen Kontrakt bis 2025.

Seit dem Abgang von Massimiliano Allegri im Januar 2014 blieb kein Milan-Trainer länger als zwei Jahre im Amt, bis Stefano Pioli im Oktober 2019 die Rossoneri übernahm - Konstanz ist an der Seitenlinie von Milan eingekehrt. Denn inzwischen ist der 57-Jährige gut drei Jahre im Amt und verlängerte nun vorzeitig seinen Vertrag bis zum 30.06.2025, wie die Mailänder am Montag bekanntgaben: Man werde gemeinsam "ein ehrgeiziges Projekt fortsetzen, das die Werte und die Geschichte des Vereins widerspiegelt", schreibt die AC auf ihrer Website.

Dass es zwischen dem Coach und der AC eine Erfolgsgeschichte werden würde, zeichnete sich zunächst nicht ab. Er übernahm die Rossoneri nach dem 7. Spieltag der Saison 2019/20 auf Platz 13 von Marco Giampaolo und erwischte einen schwachen Start. Aus den ersten sechs Partien unter seiner Leitung holten die Mailänder lediglich fünf Punkte. Grund genug, um in der Modestadt über einen neuen Trainer zu diskutieren - Ralf Rangnick galt damals als heißer Kandidat für den Job als neuer Coach und Sportdirektor für die Spielzeit 2020/21.

Starke Rückrunde der Saison 2019/20 rettete Pioli den Job

Dass aus der Anstellung des inzwischen 64-Jährigen nichts wurde, lag an der starken Rückrunde von Milan. Lediglich zwei der 19 Partien gingen verloren und Pioli führte seine Mannschaft noch in die Europa League. Die Entwicklung der Lombarden setzte sich in den darauffolgenden Jahren immer weiter fort. Auf Platz zwei im Spieljahr 2020/21 und der damit einhergehenden Königsklassen-Teilnahme - die erste seit der Saison 2013/14 - ließen die Rossoneri im vergangenen Jahr den Scudetto folgen.

Auch in der laufenden Spielzeit befinden sie sich in der Spitzengruppe der Serie A. Durch die 1:2-Niederlage am Sonntag beim FC Turin haben die Mailänder aber ein wenig den Anschluss zu Spitzenreiter Napoli verloren. In der Champions League läuft es ebenfalls rund: Bereits mit einem Remis gegen Salzburg am Mittwoch wäre das Achtelfinal-Ticket gebucht und die Erfolgsgeschichte von Pioli um ein Kapitel reicher. Die Beziehung soll nun bis mindestens 2025 anhalten. Sollte Pioli den Vertrag erfüllen, wäre er der Milan-Trainer mit der zweitlängsten Amtszeit im 21. Jahrhundert - länger blieb nach der Jahrtausendwende nur ein gewisser Carlo Ancelotti im Amt.