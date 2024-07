"Ehrgeizig und jung": Werder komplettiert im Tor mit Wende

Die Frauen des SV Werder Bremen haben am Montag ihre dritte Torhüterin für die neue Saison im Kader begrüßt.

Johanna Wende, hier anno 2021 im U-19-Camp des DFB in Herzlake. Getty Images for DFB

Wie Werder durch Birte Brüggemann bestätigte, wechselt Johanna Wende vom Südwest-Regionalligisten 1. FC Saarbrücken an die Weser. "Als ehrgeizige junge Torhüterin wollen wir sie als etatmäßige Nummer drei weiterentwickeln und freuen uns, dass sie sich für diesen gemeinsamen Weg und nächsten Schritt entschieden hat", sagte die Abteilungsleiterin Frauen- und Mädchenfußball am Montag.

Die 1,76 Meter große Torhüterin blickt motiviert auf die anstehende Aufgabe: "Ich freue mich sehr auf das neue Kapitel in Bremen. Hier habe ich die Möglichkeit, gemeinsam mit zwei international erfahrenen Torhüterinnen täglich auf sehr hohem Niveau zu trainieren und mich bestmöglich weiterzuentwickeln." Neben Wende stehen die Schweizerin Livia Peng (22, 20 BL-Einsätze vergangene Saison) und die Kolumbianerin Catalina Perez (29/2) im Bremer Kader.

Einst im Erstliga-Kader des FC Carl Zeiss

Wende begann ihre Laufbahn in Niedersachsen in der Jugend des VfL Westercelle und des SV Emmendorf, ehe sie 2017 in die Nachwuchsabteilung des VfL Wolfsburg wechselte. 2021 folgte der Schritt in den Erstliga-Kader des FC Carl Zeiss Jena, eine Saison später in die Regionalliga Südwest zum 1. FC Saarbrücken. Für den FCS kam die 21-Jährige auf 19 Einsätze in der dritthöchsten Spielklasse.

Der SV Werder, vergangene Saison Tabellensiebter im Oberhaus, hatte zuvor bereits Caroline Siems (Abwehr, Bayer 04 Leverkusen), Amira Arfaoui (Mittelfeld, 1. FC Nürnberg), Sharon Beck (Mittelfeld, 1. FC Köln), Verena Wieder (Sturm, Bayer 04 Leverkusen) und Larissa Mühlhaus (Sturm, Hamburger SV) für das Feld verpflichtet. Die vom Effzeh kommende Beck fällt wegen eines kurz nach dem Transfer erlittenen Kreuzbandrisses jedoch für lange Zeit aus.