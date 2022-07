Ehrenrunde zum Geburtstag: Vettels aufregende Spritztour

Wenige Stunden vor dem Formel-1-Rennen in Großbritannien war Sebastian Vettel bereits auf der Strecke in Silverstone unterwegs - allerdings nicht in seinem gewohnten Aston Martin. An seinem 35. Geburtstag fuhr Vettel erstmals den 30 Jahre alten Boliden von Ex-Weltmeister Nigel Mansell.

Vor dem Rennen in Silverstone fuhr Sebastian Vettel den Rennwagen von Ex-Weltmeister Nigel Mansell über den Kurs in Großbritannien. IMAGO/Eibner